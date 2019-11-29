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Son Dakika Spor Futbolda 19 ve 17 yaş altı kadın milli takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Futbolda 19 ve 17 yaş altı kadın milli takımlarının rakipleri belli oldu

6 saat önce

Futbolda 19 ve 17 yaş altı kadın milli takılarının Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Futbolda 19 ve 17 yaş altı kadın milli takımlarının rakipleri belli oldu, System.String[]

Futbolda 19 ve 17 yaş altı kadın milli takılarının Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 2020-2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Ermenistan ile eşleşti.

Karşılaşmalar 21, 24 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde Ermenistan'da oynanacak. Eleme turu gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile ilk ikide bulunan takımlardan en fazla puanı alan 3 grup üçüncüsü Elit Tur'a çıkacak. Belarus'ta düzenenlenecek olan 2020-2021 Avrupa Şampiyonası'nın Elit Tur maçları, 2021 yılının ilkbaharında oynanacak.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise 2020-2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Finlandiya, Macaristan ve İsrail'in rakibi oldu. Karşılaşmalar 8, 11 ve 14 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye'de yapılacak. Eleme turu gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile gruplarında ilk ikide bulunan takımlardan en fazla puanı alan 4 grup üçüncüsü Elit Tur'a yükselecek.

Elit Tur maçları Mart 2021'de oynanacak. 2021 Mayıs ayında başlayacak 2020-2021 Avrupa Şampiyonası'na Faroe Adaları ev sahipliği yapacak.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 2019-2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur'da ise 6. Grup'ta İspanya, Portekiz ve Slovenya ile eşleşti.

Portekiz'in ev sahipliği yapacağı karşılaşmalar 19, 22 ve 25 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak. Grup lideri olacak 7 takım, ev sahibi İsveç ile birlikte Mayıs 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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