Son Dakika Haberleri: Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru
Son Dakika Spor Haber

Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru

1 saat önce

S Sport kanalları, futbolda 2019-2020 sezonunda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak.

Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru, System.String[]
S Sport kanalları, futbolda 2019-2020 sezonunda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak.
Saran Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa'dan İngiltere Premier Ligi, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga), Hollanda Ligi, Portekiz Ligi ve Belçika Ligi'nin yanı sıra Almanya İkinci Ligi 'nin (Bundesliga 2) S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayımlanacağı belirtildi.
Güney Amerika futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak gösterilen Libertadores Kupası ve UEFA Avrupa Ligi niteliğindeki Sudamericana Kupası'nın da S Sport kanallarında yayımlanacağı aktarıldı.
S Sport kanalları, devam eden Çin Ligi'ni de futbolseverlerle buluşturuyor.
EURO 2020 elemeleri de Saran Group'ta
Saran Group, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni de yayımlayacak.
Açıklamada, eleme karşılaşmalarını futbolseverlerin S Sport2 ve S Sport Plus'tan izleyebileceği kaydedildi.
Almanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? EURO 2020 Elemeleri S Sport'ta yayımlanacak Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:46:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]