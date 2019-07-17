Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru

S Sport kanalları, futbolda 2019-2020 sezonunda Avrupa
'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak.
Saran Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa'dan İngiltere Premier Ligi, Almanya
Birinci Ligi (Bundesliga), Hollanda
Ligi, Portekiz
Ligi ve Belçika
Ligi'nin yanı sıra Almanya İkinci Ligi 'nin (Bundesliga 2) S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayımlanacağı belirtildi. Güney Amerika
futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak gösterilen Libertadores Kupası ve UEFA Avrupa Ligi niteliğindeki Sudamericana Kupası'nın da S Sport kanallarında yayımlanacağı aktarıldı.
S Sport kanalları, devam eden Çin Ligi'ni de futbolseverlerle buluşturuyor.
EURO 2020 elemeleri de Saran Group'ta
Saran Group, 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni de yayımlayacak.
Açıklamada, eleme karşılaşmalarını futbolseverlerin S Sport2 ve S Sport Plus'tan izleyebileceği kaydedildi.