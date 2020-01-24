Futbolda 2020-2021 sezonu kulüp lisans ve finansal fair play süreci başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2020-2021 futbol sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak kulüp lisans ve finansal fair play başvuru dosyası, TFF'nin internet sitesinden yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüplerin sportif, altyapı, mali, hukuki ve idari yapısını daha sağlam ve şeffaf hale getirebilmeyi amaçlayan kulüp lisans ve finansal fair play sistemi; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Kadınlar 1.Ligi'nde yer alan kulüplere uygulanacak.

Kulüpler, mart ayının son iş gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan ve mayıs aylarında kulüplerin başvuruları değerlendirilerek en geç mayıs ayının 21. gününde UEFA ve ulusal lisans kararları açıklanacak.