Son Dakika Haberleri: Futbolda alt yapı çalışmaları başladı
Son Dakika Spor Futbolda alt yapı çalışmaları başladı

Futbolda alt yapı çalışmaları başladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi'nin yeni sezon çalışmaları başladı.

Futbolda alt yapı çalışmaları başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı uhdesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi'nin yeni sezon çalışmaları başladı.


Futbol Alt Yapı Gelişim Projesinde mücadele edecek 2006-2007 ve 2008 doğumlu sporculardan seçmeler yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından organize edilen seçmeler Kayseri'nin 4 bölgesinde gerçekleşti.


Argıncık, Erkilet, Esentepe ve Talas Tesislerinde düzenlenen seçmelere yaklaşık 250 sporcu katıldı.


Minik Futbolcu adayları 2019-2020 sezonunda U13 ve U14 kategorisinde mücadele etmek için kıyasıya mücadele etti. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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