Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı
16 dakika önce
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:01 Kaynak: AA
Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Galatasaray Kariyeri Sona Erdi
Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor
Son Dakika! Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var