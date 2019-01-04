Son Dakika Haberleri: Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı

16 dakika önce

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Spor
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