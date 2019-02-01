Son Dakika Haberleri: Futbolda Ara Transfer Dönemi Kapandı

Futbolda Ara Transfer Dönemi Kapandı

1 saat önce

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi.

Futbolda Ara Transfer Dönemi Kapandı, System.String[]
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi.

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer dönemi kapandı.

2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018'de gerçekleştirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Spor
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