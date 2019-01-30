Son Dakika Haberleri: Futbolda Ara Transfer Dönemi Kapanıyor

Futbolda Ara Transfer Dönemi Kapanıyor

23 dakika önce

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de yarın sona erecek.

Futbolda Ara Transfer Dönemi Kapanıyor, System.String[]
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de yarın sona erecek.

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek.

2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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