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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
6 saat önce
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, Türkiye'de sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:14 Kaynak: AA
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, Türkiye'de sona erdi.
Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer dönemi, saat 18.00 itibarıyla kapandı.
2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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