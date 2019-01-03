Futbolda Ara Transfer Dönemi Yarın Başlıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de yarın başlayacak.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de yarın başlayacak.



FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

'Kırmızı Altın'dan Kadirli'ye Yılda 100 Milyon Liralık Katkı

Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı

Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor

Fenerbahçe, Emre Mor'un Transferi İçin Resmi Teklifte Bulundu