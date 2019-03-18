Futbolda Bencillik ve Saygının En Ünlü Anları [?? Vs ??]

Bugün sizlere futbolda yaşanan hem bencil hem de işbirliği anlarından bahsedeceğiz.

Bugün sizlere futbolda yaşanan hem bencil hem de işbirliği anlarından bahsedeceğiz. Yeşil sahalarda yaşanan bencilce anlar ve futbolcuların birbirleriyle yardımlaşmaları kesinlikle futbolun en güzel yanlarından birisi. Gelin bu özel anlara daha yakından bakalım.

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