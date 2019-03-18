Son Dakika Haberleri: Futbolda Bencillik ve Saygının En Ünlü Anları [?? Vs ??]

Futbolda Bencillik ve Saygının En Ünlü Anları [?? Vs ??]

1 saat önce

Bugün sizlere futbolda yaşanan hem bencil hem de işbirliği anlarından bahsedeceğiz.

Bugün sizlere futbolda yaşanan hem bencil hem de işbirliği anlarından bahsedeceğiz. Yeşil sahalarda yaşanan bencilce anlar ve futbolcuların birbirleriyle yardımlaşmaları kesinlikle futbolun en güzel yanlarından birisi. Gelin bu özel anlara daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:02 Kaynak: Youtube

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