Futbolda birinci transfer dönemi yarın başlıyor
2 saat önce
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye
için yarın resmen başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül
'de sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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