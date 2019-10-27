Futbolda derbi günü: Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Türkiye Futbol Süper Ligi’nde derbi günü. Beşiktaş, Vodafone Arena’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Bein Sports canlı yayımlayacak.
Türkiye Futbol Süper Ligi'nde derbi günü. Beşiktaş, Vodafone Arena'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Bein Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesi Galatasaray 8 haftada topladığı 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 9 puanla 13. sırada yer alıyor. İki takım da kazanıp kötü gidişe son vermek istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:07
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