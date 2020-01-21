Futbolda Ege Kupası'nı final maçında Güney Kore'yi 2-1 yenen Türkiye kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Futbolda Ege Kupası'nı final maçında Güney Kore'yi 2-1 yenen Türkiye kazandı - Son Dakika

Futbolda Ege Kupası'nı final maçında Güney Kore'yi 2-1 yenen Türkiye kazandı

13 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası finalinde Güney Kore'yi 2-1 mağlup eden Türkiye, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası finalinde Güney Kore'yi 2-1 mağlup eden Türkiye, şampiyonluğa ulaştı.

Torbalı ilçesinde bulunan Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuva, bugünkü final ve sıralama maçlarıyla tamamlandı.

Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki final karşılaşmasında Güney Kore karşısında 20. dakikada Melih Bostan'ın golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, 50. dakikada Chang Hamin'in golüne engel olamadı.

74. dakikada Melih Bostan'la tekrar üstünlük kuran Türkiye, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak kupayı 10. kez kazandı.

Karşılaşmanın ardından Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın katılımıyla ödül töreni düzenlendi.

Turnuvanın gol kralı ve final müsabakasının en değerli oyuncusu seçilen Melih Bostan'a ödülleri, şampiyonluğa ulaşan Türkiye'ye kupası, ikinciliği elde eden Güney Kore'ye madalyaları verildi.

Türkiye'nin 10. şampiyonluğu

Bora Öztürk Turnuvası ismiyle ilk kez 1999 yılında oynanan, 2002'den itibaren de Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonda Türkiye, 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada Türkiye dışında, Fransa 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu.

Üçüncülük İrlanda'nın

Turnuvanın klasman maçlarında Arnavutluk'u 3-0 yenen İrlanda üçüncü, Ukrayna'yı 1-0 mağlup eden Tanzanya beşinci, Kuzey Makedonya'yı penaltı atışları sonucunda 6-4 yenen Kosova da yedinci oldu.

Futbolda Ege Kupası'nı final maçında Güney Kore'yi 2-1 yenen Türkiye kazandı

Güney Kore, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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