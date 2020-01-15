Futbolda Ege Kupası oynanan 4 müsabakayla başladı - Son Dakika
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Futbolda Ege Kupası oynanan 4 müsabakayla başladı

15 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.

Futbolda Ege Kupası oynanan 4 müsabakayla başladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.

A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, Kosova ve Tanzanya, B Grubu'nda ise Ukrayna, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Güney Kore'nin mücadele ettiği organizasyonda müsabakalar Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynandı.

Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Kosova ile karşılaşan Türkiye, rakibini 53. dakikada Mahmut Afşar'ın attığı golle 1-0 yendi. Grubun diğer maçında İrlanda, Tanzanya'yı 1-0 yenerken, B Grubu'nda Güney Kore, Ukrayna'yı 3-0, Arnavutluk ise Kuzey Makedonya'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye'nin İrlanda ile karşılaşacağı organizasyonda gruplarda ikinci maçlar 17 Ocak Cuma oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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