Futbolda Gençler Ege Kupası'nda Buluşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından düzenlenen 20. Mercedes-Benz
16 Yaş Altı Ege
Kupası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İzmir
'de gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, A ve B olarak iki ekiple mücadele edecek.
Türkiye A Takımı, A Grubu'nda İngiltere
, Moldova
ve Arnavutluk
, B Takımı ise B Grubu'nda İspanya
, Rusya
ve Makedonya
ile karşılaşacak.
Gruplarında lider olanlar finale çıkacak, ikinciler arasında üçüncülük maçı oynanacak.
Kupada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
12.00 Türkiye A-Moldova (Altınordu Metin Oktay
Yerleşkesi)
12.00 İspanya-Türkiye B (Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi)
15.00 İngiltere-Arnavutluk (Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi)
15.00 Rusya-Makedonya (Tire
)
Turnuva, 19 Ocak Cumartesi günü sona erecek.