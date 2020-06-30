Futbolda gençlik bayramı

Spor Arena - Ayhan Turgut/ Süper Lig'de bitime 5 hafta kala yarışta heyecan artarken bu süreçte genç futbolcuların performansı da dikkat çekti. Özellikle koronavirüs pandemisinin ardından yaşanacak ekonomik daralma sonrası kulüplerin altyapılara yönelmesi beklenirken bazıları zorunlu da olsa şimdiden çareyi genç oyuncularda buldu. ve bu süreçte özellikle 3 futbolcu hem buldukları şansı iyi değerlendirdi: Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve son olarak da Emin Bayram...









ERDOĞAN VE KARTAL'A GÜN DOĞDU



Karius'un gidişi sonrası Utku ile Ersin arasında Sergen Yalçın tercihini 19 yaşındaki eldivenden yana kullandı. İlk lig maçında 2-1'lik yenilgiyi rağmen Yalçın "Gollerde hatası yok" dediği genç oyuncuya Denizli ve Konya maçlarında da kaleyi emanet etti. Rıdvan da son 3 maçta 11'deki yerini alırken hem Konya önünde ilk asistini yaptı hem de en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok top uzaklaştıran ve yüzde 98 pas isabeti sağlayan oyuncu oldu. Beşiktaş'ta 19 yaşındaki Erdoğan Kaya ile Kartal Kayra Yılmaz da son maçlarda şans buldu.



EMİN İSTATİSTİKLERDE ZİRVEYE ÇIKTI



Luyindama ve Marcao'nun sakat, Ahmet Çalık'ın cezalı olması nedeniyle Lemina'yı stopere çekmek zorunda kalan Galatasaray'da bu oyuncunun da sakatlanması sonrası 17 yaşındaki Emin Bayram'a şans doğdu. 37 dakika sahada kalan Emin 1 topu ayakla uzaklaştırdı, 1 şut engelledi, 1 kez pas arası yaptı ve 2 top çaldı ve girdiği 4 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. 10 hava topu mücadelesinin 6'sında başarı sağlayan genç oyuncu 32 kez topla buluşup 21 başarılı basla yüzde 80.8 isabet oranı tutturdu.



MİLYON EURO'LUK YILDIZLARI ARATMADILAR



Bu oyuncuların performansları kulüplerin mali yapıları açısından da büyük önem taşıyor. G. Saray'ın Luyindama'ya 5, Marcao'ya 4 olmak üzere 2 stopere 9 milyon Euro bonservis ödediği düşünüldüğünde Emin'in grafiğinin yükselmesi hem kasadan yüksek rakamların çıkmasını engelleyecek hem de 11 milyon Euro'ya satılan Ozan Kabak'taki gibi önemli bir gelir elde edilmesini sağlayacak. Bu durum Karius'u 2.5 milyon Euro'ya kiralayan Beşiktaş diğer kulüpler için de geçerli.



FENERBAHÇE SADECE KUPADA ŞANS VERDİ



4 Büyük takım içerisinde Fenerbahçe genç oyunculara en az şans veren kulüp olarak dikkat çekti. Sarı lacivertllerde 3 ay sonra 21 yaşına girecek olan Ferdi Kadıoğlu dışında 20 yaşın altında sadece 3 oyuncu görev yaparken bu oyuncuların hiçbiri Süper Lig'de şans bulamadı, tamamı Türkiye Kupası'nda oynadı.



Bu listede 19 yaşındaki Muhammet Gümüşkaya 3 kupa maçında 47 dakika oynayarak en çok süre alan isim oldu.



FUTBOLUMUZ İÇİN SEVİNDİRİCİ - MUSTAFA DENİZLİ



"Ben kendim de genç takımdan yetiştim. Genç futbolcuların iki tane oynama şansı var. Bazen takımlarda doğan mecburiyetler yetenekli gençlerinin önünün açılması için bir fırsattır. Diğeri de genç futbolcu olarak bağıra bağıra "Artık ben burada kendime yer edinmek istiyorum" dersin, o yeri alırsın ve devam edersin.



Burada önemli olan bazı gençlere mecburiyetten şans doğdu ve neler yapabileceklerini gördük. Bu güzel bir şey. Bazen cezalar, bazen sakatlıklar, bazen süreklilik gösteren formsuzluk genç futbolcular için iyi bir fırsattır. İşte bu fırsata değerlendirenler de yola devam ederler.



Son dönemde ama öyle ama böyle genç futbolcu sayısında bir artış görüyoruz. Bu futbolumuz için sevindirici bir gelişme. İnşallah böyle devam ederler ve grafiklerini yükselterek ilerlerler."



BU BİR GÖNÜL İŞİDİR - SAMET AYBABA



"Bu iş 'Elimde iyi bir genç oyuncu var hadi onu yarın oynatalım' değildir. Saha içi ve dışı dokunuşlar gerektirir. Sadece altyapıda planlamayla olmaz. Aşağıda üretir, yukarıda oynatacak yüreği gösteremezseniz sistem tıkanır. Bu bir gönül işidir. Tüm düzen gençlerin oynayabilme fikri üzerine kurulmalıdır. Beşiktaş'ın gençlerini başarılı buluyorum. Daha da gelişecek, üzerine koyacaklar.



Ben İngilizcelerini geliştirmek istedim, yabancı dil sınıfları açtırdım, beğendiğim ve onları geliştirecek kitaplar hediye ettim, antrenmanlar dışında onlarla ülke meselelerini konuştum, nasıl başarılı olacaklarını anlattım, iyi yaptıklarını herkasin içinde takdir ettim, yapamadıklarını arkasından değil yüzüne karşı eleştirdim. Karşılığında ligde, Milli Takım'da ve yurt dışında oynayan yetiştirdiğim gençleri görünce gururlanıyorum."



