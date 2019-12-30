Futbolda günün maçı Championship'te! iddaa'da MBS2 fırsatı...

Bu bir ilandır



DERBY COUNTY - CHARLTON



Derby County'de takımın önemli isimlerinden, sol açık Tom Lawrence (22 maç - 5 gol - 1 asist) cezalı. Genç stoper Matt Clarke ve tecrübeli orta saha Tom Huddlestone ise sakat.



Charlton'da ise müthiş bir sezon geçiren, West Brom'dan kiralık 1999 doğumlu sağ açık Jonathan Leko dizinden sakatlandı ve sezonu kapattı. 21 lig maçında 9 gole katkı (5 gol - 4 asist) yapmıştı.



Chelsea'den kiralanan ve orta sahada menajer Lee Bowyer'ın en güvendiği isimlerden biri olan Conor Gallagher'ın durumu ise maç saati netleşecek.



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İki takım arasında Pride Park'ta oynanan son 7 maçta Charlton galibiyeti bulunmuyor. (3 beraberlik)



Derby County, iç sahada üst üste 5 maç kazandıktan sonra oynadığı 3 maçta 3 puanla tanışamadı. (2 beraberlik - 1 mağlubiyet)



Bu sezon 6 golü olan Charlton forveti Lyle Taylor, deplasmanda 5 maça çıktı ve 4 gol atmayı başardı.



Derby County'nin en etkili iç saha oyuncusu Chris Martin, 5 gole katkı yaptı. (2 gol - 3 asist)

ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Misli.com'da MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan karşılaşmayı kuponlarına koyan üyelerin %28.7'si ev sahibi Derby County'ye güveniyor.



%5.4 oynanma yüzdesiyle "İY2/MS1 - 17,00" ve %8.2 ile de "2.5 ÜST - 1,65" dikkat çeken diğer tercihler...



YORUMCUSU CİHAT AKBEL'İN TERCİHİ...



Fikstürün en sıkıntılı maçı…



Derby County bir türlü istediğini yapamıyor. Devre arasında büyük bir transfer ve değişim operasyonu olacak ama birkaç maç daha böyle oynamaları gerekiyor. Charlton'da da sıkıntılar büyük.



Bu maçtan uzak durmak ya da orta yolu denemek en mantıklı seçim olacaktır. "2-3 GOL/ 1,67"