Futbolda hafta içi heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolda hafta içi heyecanı - Son Dakika Spor

Futbolda hafta içi heyecanı

7 saat önce

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 24. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Futbolda hafta içi heyecanı, System.String[]

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 24. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Diyarbakır takımları önemli karşılaşmalara çıkacak.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27 puanla 13. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada lider Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı.


TFF 3. Lig 3. Grup'ta 34 puanla 6. sırada bulunan Diyarbekirspor, 24 puanla 16. sırada yer alan Batman Petrolspor ile karşılaşacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele Diyarbakır Stadında saat 13.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

6 yıl sonra PKK'dan kaçıp gelen oğluna ilk sözleri, büyük takdir topladı: Türk adaletine güven
Beşiktaş'tan flaş çağrı: Göztepe maçının hakemlerinin Etik Kurulu'na sevk edilmesini istiyoruz Ronaldo, sevgilisine aylık 105 bin dolar harçlık veriyor Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:17:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolda hafta içi heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]