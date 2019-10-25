Futbolda hafta sonu mesaisi! Süper Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig programları

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 10. hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



- Süper Lig



Bugün:



20.30 Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)



Yarın:



15.00 Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)



17.30 Gaziantep FK- Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)



20.00 Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor (Ülker)



27 Ekim Pazar:



14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)



16.30 Göztepe- Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)



16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)



19.00 Beşiktaş- Galatasaray (Vodafone Park)



28 Ekim Pazartesi:



20.00 Medipol Başakşehir- Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)



- TFF 1. Lig



Bugün:



19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)



Yarın:



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Balıkesirspor- Adanaspor (Balıkesir Atatürk)



16.30 İstanbulspor- Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)



27 Ekim Pazar:



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.30 Giresunspor- Eskişehirspor (Giresun Atatürk)



19.00 Adana Demirspor- Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)



28 Ekim Pazartesi:



19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)



- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Bugün:



13.00 Sivas Belediyespor- Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi)



Yarın:



13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)



13.30 Ergene Velimeşespor-Birevim Elazığspor (Ergene Velimeşe)



13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Kırşehir Belediyespor (Bodrum İlçe)



13.30 Kardemir Karabükspor-Bandırmaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



13.30 Niğde Anadolu Futbol Kulübü- Sakaryaspor (Niğde 5 Şubat)



13.30 Etimesgut Belediyespor-Vanspor Futbol Kulübü (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 Uşakspor- Bayburt Özel İdare (Uşak 1 Eylül)



19.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Tuzlaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)



Beyaz Grup



Yarın:



12.30 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)



13.00 Hekimoğlu Trabzon-Yeni Çorumspor (Vakfıkebir İlçe)



13.00 Gümüşhanespor- Kırklarelispor (Gümüşhane Yenişehir)



13.30 Başkent Akademi Futbol Kulübü- Manisa Futbol Kulübü (Ankara



OSTİM)



13.30 1922 Konyaspor- İnegölspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



13.30 Sarıyer- Zonguldak Kömürspor (Yusuf Ziya Öniş)



17.00 Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)



19.00 Yılport Samsunspor- Sancaktepe Futbol Kulübü (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Tarsus İdmanyurdu-Afjet Afyonspor (Tarsus İlçe)



- TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



13.00 Tokatspor-Silivrispor (Tokat Gaziosmanpaşa)



13.00 Yomraspor-Erzinspor (Yomra İlçe)



13.00 Yeni Orduspor-Serik Belediyespor (Ordu 19 Eylül)



13.00 Artvin Hopaspor-Ci Group Buca (Hopa İlçe)



13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)



13.30 Kızılcabölükspor- Çankaya Futbol Kulübü (Kızılcabölük Semt Sahası)



13.30 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Ziya Altınoğlu)



13.30 Manisaspor-Anagold 24Erzincanspor (Manisa 19 Mayıs)



13.30 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor (Dağılgan)



2. Grup



Yarın:



13.00 Ağrı 1970- Karşıyaka (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



13.00 Elazığ Belediyespor-Kozanspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



13.00 Cizrespor-Belediye Derincespor (Cizre İlçe)



13.30 Kemerspor 2003- Fatsa Belediyespor (Kemer İlçe)



13.30 Esenler Erokspor-1877 Alemdağspor (Esenler)



13.30 Payasspor- Büyükçekmece Tepecikspor (Payas İlçe)



19.00 Fethiyespor- Ofspor (Fethiye İlçe)



19.00 Kocaelispor-Erbaaspor (Kocaeli)



3. Grup



Yarın:



13.00 Pazarspor- Nazilli Belediyespor (Pazar İlçe)



13.00 Halide Edip Adıvarspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)



13.30 Modafen- Gölcükspor (Alemdağ)



13.30 Karacabey Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



13.30 Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor (Nevşehir Gazi)



13.30 Osmaniyespor Futbol Kulübü-1954 Kelkit Belediyespor (Osmaniye



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Ocak)



13.30 Darıca Gençlerbirliği- Bayrampaşa (Darıca İlçe)



13.30 Somaspor- Yozgatspor 1959 (Soma Atatürk)



19.00 Diyarbekirspor- Altındağ Belediyespor (Diyarbakır)