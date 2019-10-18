Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
Yarın:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
- TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar)
Yarın:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Vanspor-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)
15.00 Tuzlaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tuzla Belediye)
15.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Esenler)
20 Ekim Pazar:
14.00 Birevim Elazığspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
14.00 Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Kastamonuspor 1966-Uşakspor (Gazi)
14.30 Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Bandırmaspor-Niğde Anadolu Futbol Kulübü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
Beyaz Grup
Yarın:
14.30 Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Sancaktepe Futbol Kulübü-Sarıyer (15 Temmuz)
15.00 Manisa Futbol Kulübü-Pendikspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
20 Ekim Pazar:
14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
14.30 Yeni Çorumspor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 İnegölspor-Yılport Samsunspor (İnegöl İlçe)
15.00 Kırklarelispor-1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)
19.00 Afjet Afyonspor-Başkent Akademi Futbol Kulübü (Zafer)
- TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.30 Çankaya Futbol Kulübü-Yomraspor (Ankara OSTİM)
15.00 Silivrispor-Artvin Hopaspor (Ziya Altınoğlu)
20 Ekim Pazar:
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Tokatspor (Faruk Çelik)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
14.30 Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
14.30 Erzinspor-Çatalcaspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
14.30 Düzcespor-Yeni Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Şile Yıldızspor-Manisaspor (Şile)
19.00 Ci Group Buca-Kızılcabölükspor (Yeni Buca)
2. Grup
Yarın:
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Elazığ Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
20 Ekim Pazar:
14.00 Ofspor-Payasspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
14.30 Kozanspor-Ağrı 1970 (İsmet Atlı)
14.30 Erbaaspor-Esenler Erokspor (Erbaa İlçe)
15.00 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 (Alemdağ)
15.00 Karşıyaka-Kocaelispor (İzmir Atatürk)
15.00 Turgutluspor-Cizrespor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Belediye Derincespor-Fethiyespor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
3. Grup
20 Ekim Pazar:
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Pazarspor (Kelkit İlçe)
14.00 Medical Park Batman Petrolspor-Osmaniyespor (Batman Yeni Şehir)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Modafen (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.30 Altındağ Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Çubuk İlçe)
14.30 Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvarspor (Yozgat Bozok)
15.00 Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor (Nazilli İlçe)
15.00 Muğlaspor-Karacabey Belediyespor (Muğla Atatürk)
15.00 Gölcükspor-Nevşehir Belediyespor (Gölcük Şehir)
15.00 Bayrampaşa-Somaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)