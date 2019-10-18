Son Dakika Haberleri: Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar...
Son Dakika Spor Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar...

Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar...

58 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: - Süper LigBugün: 20.

Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


- Süper Lig


Bugün:


20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)


Yarın:


15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)


17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)


17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)


20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)


20 Ekim Pazar:


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)


19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)


21 Ekim Pazartesi:


20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)


- TFF 1. Lig


Bugün:


19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar)


Yarın:


14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)


16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)


20 Ekim Pazar:


14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)


16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)


19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)


19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)


21 Ekim Pazartesi:


19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup


Yarın:


14.00 Vanspor-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)


15.00 Tuzlaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tuzla Belediye)


15.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Esenler)


20 Ekim Pazar:


14.00 Birevim Elazığspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)


14.00 Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor (Bayburt Genç Osman)


14.30 Kastamonuspor 1966-Uşakspor (Gazi)


14.30 Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)


15.00 Bandırmaspor-Niğde Anadolu Futbol Kulübü (Bandırma 17 Eylül)


19.00 Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)


Beyaz Grup


Yarın:


14.30 Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


15.00 Sancaktepe Futbol Kulübü-Sarıyer (15 Temmuz)


15.00 Manisa Futbol Kulübü-Pendikspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)


20 Ekim Pazar:


14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)


14.30 Yeni Çorumspor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)


15.00 İnegölspor-Yılport Samsunspor (İnegöl İlçe)


15.00 Kırklarelispor-1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)


19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)


19.00 Afjet Afyonspor-Başkent Akademi Futbol Kulübü (Zafer)


- TFF 3. Lig


1. Grup


Yarın:


14.30 Çankaya Futbol Kulübü-Yomraspor (Ankara OSTİM)


15.00 Silivrispor-Artvin Hopaspor (Ziya Altınoğlu)


20 Ekim Pazar:


14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Tokatspor (Faruk Çelik)


14.00 Anagold 24Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)


14.30 Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Serik İsmail Oğan)


14.30 Erzinspor-Çatalcaspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)


14.30 Düzcespor-Yeni Orduspor (Düzce 18 Temmuz)


15.00 Şile Yıldızspor-Manisaspor (Şile)


19.00 Ci Group Buca-Kızılcabölükspor (Yeni Buca)


2. Grup


Yarın:


15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Elazığ Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)


20 Ekim Pazar:


14.00 Ofspor-Payasspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)


14.30 Kozanspor-Ağrı 1970 (İsmet Atlı)


14.30 Erbaaspor-Esenler Erokspor (Erbaa İlçe)


15.00 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 (Alemdağ)


15.00 Karşıyaka-Kocaelispor (İzmir Atatürk)


15.00 Turgutluspor-Cizrespor (Turgutlu 7 Eylül)


15.00 Belediye Derincespor-Fethiyespor (Derince Belediyespor Doğal Çim)


3. Grup


20 Ekim Pazar:


14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Pazarspor (Kelkit İlçe)


14.00 Medical Park Batman Petrolspor-Osmaniyespor (Batman Yeni Şehir)


14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Modafen (Yeşiltepe Spor Kompleksi)


14.30 Altındağ Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Çubuk İlçe)


14.30 Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvarspor (Yozgat Bozok)


15.00 Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor (Nazilli İlçe)


15.00 Muğlaspor-Karacabey Belediyespor (Muğla Atatürk)


15.00 Gölcükspor-Nevşehir Belediyespor (Gölcük Şehir)


15.00 Bayrampaşa-Somaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)


Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12 
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