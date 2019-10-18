Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



- Süper Lig



Bugün:



20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)



Yarın:



15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)



17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)



17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)



20 Ekim Pazar:



14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)



21 Ekim Pazartesi:



20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)



- TFF 1. Lig



Bugün:



19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar)



Yarın:



14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)



16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)



20 Ekim Pazar:



14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)



16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)



19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)



21 Ekim Pazartesi:



19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)



- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Yarın:



14.00 Vanspor-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)



15.00 Tuzlaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tuzla Belediye)



15.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Esenler)



20 Ekim Pazar:



14.00 Birevim Elazığspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



14.00 Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor (Bayburt Genç Osman)



14.30 Kastamonuspor 1966-Uşakspor (Gazi)



14.30 Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)



15.00 Bandırmaspor-Niğde Anadolu Futbol Kulübü (Bandırma 17 Eylül)



19.00 Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)



Beyaz Grup



Yarın:



14.30 Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.00 Sancaktepe Futbol Kulübü-Sarıyer (15 Temmuz)



15.00 Manisa Futbol Kulübü-Pendikspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)



20 Ekim Pazar:



14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)



14.30 Yeni Çorumspor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



15.00 İnegölspor-Yılport Samsunspor (İnegöl İlçe)



15.00 Kırklarelispor-1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)



19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)



19.00 Afjet Afyonspor-Başkent Akademi Futbol Kulübü (Zafer)



- TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



14.30 Çankaya Futbol Kulübü-Yomraspor (Ankara OSTİM)



15.00 Silivrispor-Artvin Hopaspor (Ziya Altınoğlu)



20 Ekim Pazar:



14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Tokatspor (Faruk Çelik)



14.00 Anagold 24Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)



14.30 Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Serik İsmail Oğan)



14.30 Erzinspor-Çatalcaspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



14.30 Düzcespor-Yeni Orduspor (Düzce 18 Temmuz)



15.00 Şile Yıldızspor-Manisaspor (Şile)



19.00 Ci Group Buca-Kızılcabölükspor (Yeni Buca)



2. Grup



Yarın:



15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Elazığ Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



20 Ekim Pazar:



14.00 Ofspor-Payasspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)



14.30 Kozanspor-Ağrı 1970 (İsmet Atlı)



14.30 Erbaaspor-Esenler Erokspor (Erbaa İlçe)



15.00 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 (Alemdağ)



15.00 Karşıyaka-Kocaelispor (İzmir Atatürk)



15.00 Turgutluspor-Cizrespor (Turgutlu 7 Eylül)



15.00 Belediye Derincespor-Fethiyespor (Derince Belediyespor Doğal Çim)



3. Grup



20 Ekim Pazar:



14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Pazarspor (Kelkit İlçe)



14.00 Medical Park Batman Petrolspor-Osmaniyespor (Batman Yeni Şehir)



14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Modafen (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



14.30 Altındağ Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Çubuk İlçe)



14.30 Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvarspor (Yozgat Bozok)



15.00 Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor (Nazilli İlçe)



15.00 Muğlaspor-Karacabey Belediyespor (Muğla Atatürk)



15.00 Gölcükspor-Nevşehir Belediyespor (Gölcük Şehir)



15.00 Bayrampaşa-Somaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



