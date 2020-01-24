Futbolda haftanın programı! Süper Lig, TFF 1. Lig...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
- Süper Lig
24 Ocak Cuma: 20.00 Gençlerbirliği- Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi: 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar: 13.30 Yukatel Denizlispor- Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe- Beşiktaş (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor (Yeni Malatya)
- TFF 1. Lig
24 Ocak Cuma: 19.00 Akhisarspor- Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
25 Ocak Cumartesi: 14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)
19.00 Altay- İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Ocak Pazar: 14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Kazım Karabekir)
14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor- Adanaspor (Afyonkarahisar Zafer)
19.00 Adana Demirspor- Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
27 Ocak Pazartesi: 19.00 Fatih Karagümrük- Altınordu (Vefa)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
26 Ocak Pazar: 13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor (12 Şubat)
13.30 Uşakspor- Sakaryaspor (Uşak 1 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-GMG Kastamonuspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Etimesgut Belediyespor (Bodrum İlçe)
13.30 Kırşehir Belediyespor- Bayburt Özel İdare (Kırşehir Ahi)
13.30 Niğde Anadolu- Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Kardemir Karabükspor-Vanspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Ergene Velimeşespor- Ankara Demirspor (Ergene Velimeşe)
13.30 Tuzlaspor- Elazığspor (Pendik)
Beyaz Grup:
25 Ocak Cumartesi: 13.30 Sancaktepe- İnegölspor (15 Temmuz)
26 Ocak Pazar:
13.00 Gümüşhanespor- Çorum FK (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Hekimoğlu Trabzon- Manisa FK (Vakfıkebir İlçe)
13.00 Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)
13.30 1922 Konyaspor- Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.30 Yılport Samsunspor-Başkent Akademi (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Sarıyer- Tarsus İdman Yurdu (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Zonguldak Kömürspor-GMG Kırklarelispor (Karaelmas K. Köksal)
- TFF 3. Lig
1. Grup:
25 Ocak Cumartesi: 13.00 Yomraspor- Sultanbeyli Belediyespor (Yomra İlçe)
13.30 Şile Yıldızspor-Ci Group Buca (Şile)
13.30 Manisaspor-Serik Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
26 Ocak Pazar: 13.00 Artvin Hopaspor-Düzcespor (Hopa İlçe)
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Silivrispor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
13.30 Çatalcaspor-52 Orduspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dağılgan)
13.30 Kızılcabölükspor-Tokatspor (Kızılcabölük Semt sahası)
13.30 Erzinspor- Çankaya FK (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
2. Grup:
25 Ocak Cumartesi: 13.30 1877 Alemdağspor- Büyükçekmece Tepecikspor (Alemdağ)
26 Ocak Pazar: 13.00 Elazığ Belediyespor-Payasspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
13.00 Ağrı 1970- Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Fatsa Belediyespor- Ofspor (Fatsa İlçe)
13.30 Erbaaspor-Kozanspor (Erbaa İlçe)
13.30 Kocaelispor- Cizrespor (Kocaeli)
13.30 Esenler Erokspor- Turgutluspor (Esenler)
13.30 Kemerspor 2003-Belediye Derincespor (Kemer İlçe)
3. Grup:
25 Ocak Cumartesi: 13.30 Bayrampaşa-Muğlaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Altındağ Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Çubuk İlçe)
26 Ocak Pazar: 13.00 Pazarspor-Modafen (Pazar İlçe)
13.00 Diyarbekirspor- Halide Edip Adıvarspor (Diyarbakır)
13.30 Somaspor- Gölcükspor (Soma Atatürk)
13.30 Darıca Gençlerbirliği- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Darıca İlçe)
13.30 Osmaniyespor- Nevşehir Belediyespor (7 Ocak)
13.30 Nazilli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nazilli İlçe)
13.30 Karacabey Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Neymar'dan ilginç bir pas...