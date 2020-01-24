Futbolda haftanın programı! Süper Lig, TFF 1. Lig... - Son Dakika
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Futbolda haftanın programı! Süper Lig, TFF 1. Lig...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle: - Süper Lig24 Ocak Cuma: 20.

Futbolda haftanın programı! Süper Lig, TFF 1. Lig..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:


- Süper Lig


24 Ocak Cuma: 20.00 Gençlerbirliği- Gaziantep FK (Eryaman)


25 Ocak Cumartesi: 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


17.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)


20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)


26 Ocak Pazar: 13.30 Yukatel Denizlispor- Antalyaspor (Denizli Atatürk)


16.00 Göztepe- Beşiktaş (Gürsel Aksel)


19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)


27 Ocak Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)


20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor (Yeni Malatya)


- TFF 1. Lig


24 Ocak Cuma: 19.00 Akhisarspor- Bursaspor (Spor Toto Akhisar)


25 Ocak Cumartesi: 14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)


16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)


19.00 Altay- İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


26 Ocak Pazar: 14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Kazım Karabekir)


14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)


16.30 Eskişehirspor- Adanaspor (Afyonkarahisar Zafer)


19.00 Adana Demirspor- Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)


27 Ocak Pazartesi: 19.00 Fatih Karagümrük- Altınordu (Vefa)


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup:


26 Ocak Pazar: 13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor (12 Şubat)


13.30 Uşakspor- Sakaryaspor (Uşak 1 Eylül)


13.30 Bandırmaspor-GMG Kastamonuspor (Bandırma 17 Eylül)


13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Etimesgut Belediyespor (Bodrum İlçe)


13.30 Kırşehir Belediyespor- Bayburt Özel İdare (Kırşehir Ahi)


13.30 Niğde Anadolu- Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)


13.30 Kardemir Karabükspor-Vanspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)


13.30 Ergene Velimeşespor- Ankara Demirspor (Ergene Velimeşe)


13.30 Tuzlaspor- Elazığspor (Pendik)


Beyaz Grup:


25 Ocak Cumartesi: 13.30 Sancaktepe- İnegölspor (15 Temmuz)


26 Ocak Pazar:


13.00 Gümüşhanespor- Çorum FK (Gümüşhane Yenişehir)


13.00 Hekimoğlu Trabzon- Manisa FK (Vakfıkebir İlçe)


13.00 Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)


13.30 1922 Konyaspor- Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)


13.30 Yılport Samsunspor-Başkent Akademi (Samsun Yeni 19 Mayıs)


13.30 Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


13.30 Sarıyer- Tarsus İdman Yurdu (Yusuf Ziya Öniş)


13.30 Zonguldak Kömürspor-GMG Kırklarelispor (Karaelmas K. Köksal)


- TFF 3. Lig


1. Grup:


25 Ocak Cumartesi: 13.00 Yomraspor- Sultanbeyli Belediyespor (Yomra İlçe)


13.30 Şile Yıldızspor-Ci Group Buca (Şile)


13.30 Manisaspor-Serik Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)


26 Ocak Pazar: 13.00 Artvin Hopaspor-Düzcespor (Hopa İlçe)


13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Silivrispor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)


13.30 Çatalcaspor-52 Orduspor (Ziya Altınoğlu)


13.30 68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dağılgan)


13.30 Kızılcabölükspor-Tokatspor (Kızılcabölük Semt sahası)


13.30 Erzinspor- Çankaya FK (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)


2. Grup:


25 Ocak Cumartesi: 13.30 1877 Alemdağspor- Büyükçekmece Tepecikspor (Alemdağ)


26 Ocak Pazar: 13.00 Elazığ Belediyespor-Payasspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)


13.00 Ağrı 1970- Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)


13.00 Fatsa Belediyespor- Ofspor (Fatsa İlçe)


13.30 Erbaaspor-Kozanspor (Erbaa İlçe)


13.30 Kocaelispor- Cizrespor (Kocaeli)


13.30 Esenler Erokspor- Turgutluspor (Esenler)


13.30 Kemerspor 2003-Belediye Derincespor (Kemer İlçe)


3. Grup:


25 Ocak Cumartesi: 13.30 Bayrampaşa-Muğlaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)


13.30 Altındağ Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Çubuk İlçe)


26 Ocak Pazar: 13.00 Pazarspor-Modafen (Pazar İlçe)


13.00 Diyarbekirspor- Halide Edip Adıvarspor (Diyarbakır)


13.30 Somaspor- Gölcükspor (Soma Atatürk)


13.30 Darıca Gençlerbirliği- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Darıca İlçe)


13.30 Osmaniyespor- Nevşehir Belediyespor (7 Ocak)


13.30 Nazilli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nazilli İlçe)


13.30 Karacabey Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)


Neymar'dan ilginç bir pas...


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:54 
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