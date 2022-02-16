Futbolda kadın milli takımlarının ana sponsoru DHL oldu - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile lojistik sektöründen DHL arasında, kadın milli takımlar ana sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, DHL Express Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Tonguç ve DHL Express Teknik Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Nihat Özdemir, çok önemli bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirtti.

Federasyon olarak, güçlü ekonomik yapının milli takımları uluslararası rekabette üst düzeye taşıyacağına inandıklarını aktaran Özdemir, "Çok değerli bir iş ortağımızın aramıza katılmasının gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 220'yi aşan ülke ve bölgede faaliyet gösteren, gerçekten dünyanın lojistik lideri olan DHL markası, kadın milli takımlarımızın yeni sponsoru oldu. Kendilerine, 'Sponsor ailemize hoş geldiniz.' diyor, federasyonumuza destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

DHL Express'in Türkiye'deki kargoculuk sektörünün en eski şirketlerinden olduğunun altını çizen Özdemir, şöyle devam etti:

"DHL'nin başarma ruhunun, inşallah sporcularımıza da önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyoruz. DHL'nin spor ve sanat alanlarında önemli sponsorluklara imza attığını biliyoruz. Bu alanda fark oluşturdular. Bunun, köklü ve global bir marka olmalarından kaynaklandığı şüphesizdir. Bugünden sonra tüm güçleriyle kadın milli takımlarımızın başarısına destek verecekler. Türk kadınları her alanda olduğu gibi sporda da başarılarıyla öne çıkmıştır. Kadınlarımız futbolda büyük bir gelişim içindeler. Gerek milli takımlar gerekse liglerde 2 yıl önce başlattığımız yeni yapılanma sonucunda, kadın milliler kısa surede büyük ivme kazanmıştır."

Sponsorların ilgisinin Türk futboluna büyük değer kattığını vurgulayan Özdemir, "Kadın mili takımlarımızın bu desteklerle, önümüzdeki süreçte göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacağından şüphemiz yok. Bu vesileyle millilerimize 23 Şubat Çarşamba günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacakları Sırbistan maçında başarılar diliyorum. İzmirli futbol severlerimizi milli maçımıza davet ediyor, kadınlarımızın yanında olmaları çağrısında bulunuyorum. Bu anlaşmanın milli takımlarımıza şans getireceğine inanıyorum. Kadın futbolu ile DHL'nin başarılarının sürekli ve hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tonguç: "Onlara destek olacağız"

DHL Express Üst Yöneticisi Mustafa Tonguç, şirket olarak Türkiye'deki 40. hizmet yılını geride bıraktıklarına dikkati çekti.

İnsanları birbirine ulaştırmak amacıyla hareket ettiklerini vurgulayan Tonguç, "Bugün kadın milli takımlar ana sponsoru olduğumuzu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Lojistik, erkek çalışanların ağırlıklı olduğu bir sektör ancak şirketimizde kadın çalışanların sayısının arttığını görmek bizi sevindiriyor. Kadın çalışanlarımızın potansiyellerini yansıtmaları için birçok program yürütüyoruz. Futbol da ülkemizde aynı lojistik gibi erkek egemen algılanan bir sektör. Biz bu sporu kadınların başarıyla yaptığını duyurmak için onlara destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

DHL Express Teknik Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu da çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını dile getirerek, "DHL iyi bir takım oyuncusu. Bunun futbolla örtüştüğünü düşünüyoruz. Biz buna sponsorluktan ziyade iş birliği ve takım oyunu olarak bakıyoruz. Dünya çapında organizasyonların gerçekleşmesine yardımcı olurken, takımları sporseverlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise DHL'nin kadına verdiği öneme vurgu yaptı.

Kadın futbolunun son 2 senede önemli mesafe kat ettiğini aktaran Kıragası, "Kadın A Milli Takımı'mız FIFA sıralamasında yükselirken, verdiği mücadeleyle takdir topluyor. Alt yaş milli takımlarımız da her geçen gün gelişiyor. Ligimizin artık daha bilinir ve izlenir hale gelmesi bizi mutlu ediyor. Emekleme döneminde olan kadın futbolu, yakaladığı ivmeyle yürümeye başladı ve kısa sürede de koşmaya başlayacak." şeklinde görüş belirtti.