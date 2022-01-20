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SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladı - Son Dakika

SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladı

20.01.2022 19:50

SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladıİSTANBUL, (DHA) - Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Asya Kupası, A Grubu'nda oynanan iki karşılaşma ile başladı.

SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladı

İSTANBUL, (DHA) - Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Asya Kupası, A Grubu'nda oynanan iki karşılaşma ile başladı. Günün 2'nci karşılaşmasında ev sahibi Hindistan ile 0-0 berabere kalan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, sahaya başörtüleriyle çıktı.

Kadınlar Asya Kupası, A Grubu'nda oynanan iki karşılaşma ile başladı. Spor Smart ekranlarından canlı yayınlarla ekrana getirilen organizasyonun ilk maçında Çin, Tayvan'ı 4-0 mağlup ederek A Grubu'nda ilk maçlar ardından liderliğe yükseldi. Günün 2'nci karşılaşmasında ise ev sahibi Hindistan, İran'ı konuk etti. Baştan sona kadar ciddi bir çekişmeye sahne olan karşılaşma, 0-0 sona erdi.

İran, gruptaki 2'nci karşılaşmasında 23 Ocak Pazar günü Çin ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Hindistan ile Tayvan mücadele edecek.

SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladı
SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladı
SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladı

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India, Milli, İran, Asya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Futbolda Kadınlar Asya Kupası başladı - Son Dakika


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