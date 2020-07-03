Futbolda Kumpas Davası ertelendi - Son Dakika

Futbolda Şike Kumpas Davası'nın 15. duruşması bugün sona erdi. Duruşma 9-20 Kasım tarihlerine ertelendi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de üç gündür yapılan duruşmalarda karar çıkmadı. Duruşma 9-20 Kasım tarihlerine ertelendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duruşmanın son gününde müşteki sıfatıyla katıldı ve 14 sayfalık beyan verdi. Duruşmada Başkanvekili Semih Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Burak Kızılhan, Kemal Danabaş, Sevil Zeynep Becan ve Hukuktan sorumlu yönetici Fethi Pekin ile birlikte kulüp avukatları da yer aldı.

Mahkeme heyeti tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Çelik, Ali Fuat Yılmazer, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli haklarındaki suçlamanın yalnızca silahlı terör örgütü üyeliği olması sebebiyle bu sanıklar hakkındaki dosyanın da yargılamanın sürüncemede kalmaması için ayrılmasına karar verdi. Heyet bazı sanıklar hakkında ise zorla getirilme kararı verdi. Tutuklu sanık İbrahim Emre'nin ise yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi.

(İHA)