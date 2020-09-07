Yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne 'nin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. İfadeleri alınan şüpheliler Emre ve Haktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.

FUTBOLDA şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı

Son Dakika › Güncel › FUTBOLDA KUMPAS DAVASI SANIKLARI İBRAHİM EMRE VE RAMAZAN HAKTAN HELVACI TUTUKLANDI - Son Dakika

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