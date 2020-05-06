Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (4) - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (4) - Son Dakika Spor

Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (4)

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve haziran ayının ortasında yeniden başlayacak liglerde gelişen duruma göre yeni kararlar alabileceklerini söyledi.

Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (4), System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve haziran ayının ortasında yeniden başlayacak liglerde gelişen duruma göre yeni kararlar alabileceklerini söyledi.

Nihat Özdemir, TFF'nin yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Liglerle ilgili kararları alırken mevcut şartları göz önünde bulundurduklarını belirten Özdemir, "Bu kararları alırken oluşan şartlara göre davranıyoruz. Bugün bu şartlar var ve bu kararı aldık. Yarın şartlar değişir başka kararı alırız. Allah'a dua edelim ki Türkiye çok daha hızlı bir şekilde düzelsin. Kalan 8 haftanın belki 4 haftasını şartlar düzelirse seyircili oynama kararı alabiliriz. Bu bizim alacağımız karardır." diye konuştu.

Şartların ne getireceğini şimdiden kestiremeyeceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Allah'a dua ediyorum. İnşallah Türkiye, 35 gün sonra bu günlerden çok daha iyi noktada olacak. Bu liglere başlayacağız. Başladıktan sonra büyük problemlerin olup olmayacağını, ikinci koronavirüs dalgasının gelip gelmeyeceğini, liglere yeniden ara verip vermeyeceğimizi bugünden kestirmem mümkün değil. O günkü şartlara göre karar vereceğiz. Bugün, 'Liglere son verirsek nasıl tescil ederiz, kimi şampiyon ilan edip, kimi Avrupa'ya göndeririz, kimi düşürürüz' gibi konuları gündeme getirmedik, konuşmadık. Eğer gündemimize o konular gelirse düşünerek ve danışarak gerekli kararları veririz."

Futbolcuların mevcut durumda tam performansını gösteremeyeceği yönündeki yorumlar üzerine TFF Başkanı, "Herkesin bir görevi var. Ben bir iş adamı ve TFF Başkanıyım. Bu koronavirüs sürecinde ne kendi iş hayatımı ne de TFF'deki görevimi ihmal ettim. Görevimi yapmaya çalıştım. Futbolcularımızın da tek bir görevi var. Takımlarımızda verilen görevi yapmak, sahaya çıkıp tam randımanla futbol oynamak. Bunun için elinden gelen tüm imkanı kullanması lazım. Sosyal hayatına, ev yaşamına, antrenmanlarına, koronavirüsten korunarak tam randımanla sahaya çıkıp, terini dökerek elinden gelen mücadeleyi göstermesi lazım ki kulüplerden alacağı ücreti hak edebilsin." ifadelerini kullandı.

"Protokolün denetiminde hiçbir ödün vermeden yolumuza devam etmeliyiz"

Nihat Özdemir, gerekli önlemler alınmadan devletin maçları oynatmayacağını söyledi.

TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlara harfiyen uygulayacaklarını anlatan Özdemir, "Uygulamazsak bu ligleri zaten başlatmazlar. Ne gerekiyorsa o yapılmadan bu maçların oynanmasına zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmez. Koronavirüs konusunda bu kadar başarılı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, maçlar için bunu bozmaz. Protokolün denetiminde hiçbir ödün vermeden yolumuza devam etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Maçların saati ve günüyle ilgili yayıncı kuruluş ve TFF yetkililerinin çalışacağını vurgulayan Özdemir, "TFF'de maç planlama konusunda çok önemli, tecrübeli ve bilgili bir ekip var. Çalışmalar devam ediyor. Bunun neticesinde oynanacak şehrin durumuna, maçın gününe, ilin iklim şartlarını düşünerek maç saatlerini tespit edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimi şanssız kabul ediyorum"

Nihat Özdemir, böyle bir dönemde TFF Başkanlığı yaptığı için kendisini şanssız gördüğünü söyledi.

Ertelenen organizasyonlara değinen Özdemir, "Böyle bir yaşta koronavirüs ile karşı karşıya geldiysem kendimi şanslı hissetmem. Devam edebilseydik liglerin sonuna gelecektik. UEFA Şampiyonlar Ligi ülkemizde oynanacaktı. Haziranda Avrupa Şampiyonası başlayacaktı. Bunların hepsini görmek varken erteledik. Kendimi şanssız kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, ağustos ayının sonlarında İstanbul'da oynatılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de şunları kaydetti:

"Seyircili ya da seyircisiz oynanacağıyla ilgili şimdiden konuşmak çok erken. Seyahatlar, gitmeler, gelmeler başlarsa final seyircili oynanabilir. Gelecek sezon da seyircili oynanabilir diye düşünüyorum ama bunlar hep iyi niyet temennisi. Haziran ve temmuz ayındaki gelişmelere göre kararlar verilecek."

(Son)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:04 Kaynak: AA

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