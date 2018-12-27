Son Dakika Haberleri: Futbolda Mali Devrim

Futbolda Mali Devrim

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları için önemli bir anlaşmaya imza attı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Uluslararası norm ve standartlarının da dikkate alındığı, futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas olacağı bir çalışma için düğmeye basılırken, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın imza attığı kulüpleri kurtaracak anlaşmanın içeriği şöyle:

"Sadece sportif becerilerin değil idari ve mali etkinliğin de dahil olduğu bir bütünlük içinde yönetilmesi durumunda  futbolun ekonomiye  sağlamakta olduğu katkının sürdürülebilir olacağı düşünülmektedir. Futbolun bir endüstri olduğu gerçeğinden  hareketle  uzun vadeli strateji ve hedefler daha önem kazanmaktadır.   

Bu çerçevede;  TFF ve TBB,  uluslararası norm ve standartlarının da dikkate alındığı, futbol kulüplerinin  sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas olacağı bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın doğru temellerde kurgulanması için ilgili tüm taraflarla görüşmeler sürdürülmektedir. TBB, futbol kulüplerinin yoğun ilişkide olduğu finans sektörünü temsilen proje  içinde yer almaktadır. İlgili tarafların katılımı ile sürdürülmekte olan  bu çalışma,  kulüplerin mali  alt yapılarının güçlendirilmesi, faaliyetlerini kendi gelirleri üzerine kurmaları, gelir/gider dengelerini daha sağlıklı kurarak sürdürülebilir  mali performansa sahip olmalarını hedeflemektedir. 

Ulusal ve Uluslararası platformda  sportif başarının devamlılığı için söz konusu mali kurallar ile  kulüplerin mali yapıları güçlendirilirken daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları ve bankacılık sektörü ile daha etkin bir ilişkinin tesisi  de  amaçlanmaktadır. 

Kulüplerimizin yeni transfer döneminde de  sıkı mali disiplin çerçevesinde hareket edilmesini teşvik edici şekilde, mevcut bütçeleri içinde kalınmasının hedeflendiği bu çalışmanın detayları zaman içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:45 Kaynak: DHA

Hüseyin Aydın, Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Bankalar Birliği, Spor
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