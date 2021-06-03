Futbolda menajer ücretlerine çekidüzen geliyor

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tarafından hazırlanan ve FIFA dahil olmak üzere ilgili birçok kurumun görüşünün alındığı spor kulüpleri taslağında futbolcu menajerliğine ilişkin önemli kurallar getiriliyor.

FIFA'nın da görüşü alınarak AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın hazırladığı 'Spor Kulüpleri Taslağı' önemli kurallar içeriyor. Menajerliğe ciddi kuralların getirildiği çalışmaya göre futbolcularla yapılacak menajerlik sözleşmeleri 2 seneyle sınırlı kalacak. Menajerler hem futbol kulübü hem de oyuncuyla sözleşme imzalamayacak, çifte komisyon ücreti alamayacak. Ayrıca menajerlik ücreti de yüzde 5'in altında kalacak. 1 yıllık eğitim sonrası sertifika alabilecek menajerlere yabancı dil de zorunlu olacak.

Bunların yanında kulüplerin yapacağı yabancı transferlerde en az 2 yıl ülkesinin milli takım formasını giyme şartı da öngörülüyor. - İSTANBUL