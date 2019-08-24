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Futbolda milli maçlara doğru

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların genel bilet satışına başlandı.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların genel bilet satışına başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın, H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ve 10 Eylül Salı günü Moldova ile oynayacağı müsabakaların genel bilet satışı milli takım taraftar kulübü üyeleri için başladı.

Vodafone Park'ta Andorra ile yapılacak karşılaşma için taraftarlar 1, 2 ve 3. kategoriden en fazla 3 adet bilet satın alabilecek. Locada ise taraftarlar en fazla 12 adet koltuk sahibi olabilecek. Biletler, futbolseverlere kargo ile ücretsiz teslim edilecek.

Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90, 2. kategori 50, 3. kategori 20 ve 1 loca koltuğu 250 lira olarak belirlenmişti.

Deplasmanda Moldova ile yapılacak mücadelenin misafir tribün bilet fiyatı ise 35 lira olarak açıklanmıştı. Türk taraftarlar, başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele için en fazla 4 adet bilet satın alabilecek. Biletlerin teslimat noktası, "tff.org" ve "taraftarkulubu.tff.org" internet sitelerinden ilan edilecek.

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:32 Kaynak: AA
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