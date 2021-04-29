Futbolda play-off müsabaka tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek. Play-off müsabaka tarihleri şöyle;TFF 1. LİGYarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs PazartesiYarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs CumaFinal: 25 Mayıs SalıMİSLİ.COM 2. LİGÇeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs ÇarşambaÇeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs PazarYarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs PerşembeYarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs PazartesiFinal: 28 Mayıs CumaMİSLİ.COM 3. LİGÇeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs PerşembeÇeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs PazartesiYarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs CumartesiYarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba Play-off müsabaka tarihleri şöyle;TFF 1. LİGYarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs PazartesiYarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs CumaFinal: 25 Mayıs SalıMİSLİ.COM 2. LİGÇeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs ÇarşambaÇeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs PazarYarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs PerşembeYarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs PazartesiFinal: 28 Mayıs CumaMİSLİ.COM 3. LİGÇeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs PerşembeÇeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs PazartesiYarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs CumartesiYarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba Finaller: 23 veya 24 Mayıs



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