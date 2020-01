Futbolda Red Bull devrimi

Sporun farklı dallarına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Red Bull, futbolda da al, yetiştir ve sat ile yeni rol model oldu. Avrupa'da Red Bull Salzburg ve RB Leipzig takımlarının sahibi olan şirket Amerika'da New York Red Bulls, Güney Amerika'da Brezilya da ise Red Bull Brasil'in sahibi.

1987 yılında Avusturya'da kurulan Red Bull özellikle ekstrem sporlara yaptığı yatırımlarla dikkat çekerken, 2005 yılında satın aldıkları Avusturya Salzburg ile futbolda da yatırım yapmaya başladı. Sporda girdiği her işte başarıyı adet yerine getirmiş Red Bull'un futbola yatırımının arkasında da detaylı bir çalışma var. Satın alınan Avusturya Salzburg Kulübünün adını FC Red Bull Salzburg olarak değişirken, takımın renkleri de tüm Red Bull kulüplerinin kullandığı kırmızı-beyaz oldu. İlk Avusturya Bundesliga şampiyonluğuna 2006-2007 sezonunda yaşayan Red Bull Salzburg, son 6 sezondur ligde şampiyonluğa adeta ambargo koydu. Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları başarılı skorlarla da Avrupa'da adını duyuran kulüp izlediği transfer politikası ile de dikkat çekiyor. Fransa'nın mütevazi ekiplerinden Metz'de forma giyen Sadio Mane'yi 2012 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle alan Red Bull Salzburg sadece 2 sezon sonra oyuncuyu 23 milyon Euro gibi rekor bonservis bedelle Premier Lig ekiplerinden Southampton'a satma başarısı gösterdi. Başarılı scout ağı ile Fransa 2.Lig takımlarından olan Istres'te forma giyen Naby Keita'yı keşfeden Red Bull Salzburg sadece 1.5 milyon Euro'ya aldığı oyuncuyu 2 yıl sonra RB Leipzig'e 11 milyon Euro'ya sattı. Red Bull Salzburg son olarak da Norveçli wonderkid Erling Haaland'ı 20 milyon Euro'ya Dortmund'a ve Japon yıldız Takumi Minamino'yu da 10 milyon Euro'ya Liverpool'a sattı.

Almanya Bundesliga'da oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından en çok söz edilen kulüp haline gelen RB Leipzig, kuruluş hikayesiyle de dikkat çekiyor. Red Bull tarafından 2009 yılında 5'inci ligdeki SSV Markranstadt Kulübünün lisansının alınması ile kurulan RB Leipzig, 7 yıl gibi kısa bir sürede başarılı planlama ile Almanya Bundesliga'ya yükseldi. Takımın yükselişi tribünlere de yansıdı. Kurulduğu ilk yıllarda 2 bin kişiye oynayan RB Leipzig, şimdilerde ise maçlarını 41.454 kapasiteli Red Bull Arena'da oynuyor. Bundesliga'da henüz ilk sezonunda enerjik ve hızlı futboluyla dikkat çeken RB Leipzig ligi 2'inci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde katılma başarısı göstermişti. Bundesliga'ya yükseldiğinden beri ligin en genç takımı olan RB Leipzig'i bu sezon ligin en genç teknik adamı Julian Negalsmann yönetiyor. Kadrosunda Almanya Milli Takımı forveti Timo Werner, henüz 19 yaşındayken sadece 1.5 milyon Euro'ya alınan Danimarkalı yıldız Yussuf Poulsen ve sadece 2 sezon önce Fransız ekibi Sochaux'tan bonservissiz alınan ve şu an piyasa değeri 40 milyon Euro olan Ibrahima Konate gibi yıldızların olduğu RB Leipzig Bundesliga'da ilk yarıyı lider bitirdi.

FUTBOLDA YENİ MODEL "AL, YETİŞTİR VE SAT"

Futbolda diğer şirket takımlarının aksine farklı bir transfer politikası olan Red Bull takımlarının al, yetiştir ve sat modeli ülkemiz futbolu için de en iyi örneklerden biri. Kurdukları geniş scout ağı sayesinde dünyanın dört bir yanında oyuncu izleyen ve buldukları potansiyel oyuncuları uygun fiyata transfer eden Red Bull takımlarında bu iş adeta bir gelenek halini aldı. Buna en güzel örnek olan takım ise Red Bull Salzburg. Avusturya ekibi özellikle gençlere verdiği önem ile bilinirken pilot takımı olan FC Liefering sayesinde gençleri profesyonel maçlara çıkartarak geleceğe hazırlıyor. Avusturya 1. Ligi'nde mücadele eden Red Bull Salzburg'un pilot takımı FC Liefering'in kadrosunda yer alan futbolcuların tamamı 21 yaş altı şeklinde.

Red Bull Salzburg altyapı akademisinin en önemli başarısı ise 2017 yılında yaşandı. Manchester City, PSG, Barcelona, Benfica gibi altyapılarıyla ünlü kulüplerin yer aldığı UEFA Gençlik Ligi'nde 2017 yılında finalde Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1 yenerek şampiyon olan Red Bull Salzburg, gençlere yaptığı yatırımın karşılığını almıştı.

Red Bull Salzburg son 3 sezonda 10 milyon Euro ve üstü 16 futbolcu satarak da büyük bir başarıya imza attı. Avusturya ekibi sadece bu satışlardan yaklaşık 220 milyon Euro kasasına koydu. Bu isimler arasında dünyaca tanınan Naby Keita, Erling Haaland, Takumi Minamino, Munas Dabbur ve Amadou Haidara gibi isimler var.

RB Leipzig ise Red Bull Salzburg kadar sattığı oyuncularla dikkat çeken bir takım olmasa da geniş scout ekibi ile takıma ve dünya futboluna kazandırdığı isimlerle dikkat çekiyor. Uygun bonservis bedeline aldığı genç isimleri parlatan RB Leipzig için buna en iyi örneklerden biri de 2 sezon önce bonservis bedeli alınmadan transfer edilen 20 yaşındaki Ibrahima Konate. Bir diğer örnek ise Danimarka'nın sıradan takımlarından olan Lyngby'den henüz 19 yaşında keşfedilen Yussuf Poulsen olabilir.

Red Bull'un yerleştirmeye çalıştığı bu model Türkiye için de kurtarıcı nitelikte olarak duruyor. UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle zorluk yaşayan takımlarımız için kurtarıcı rol model bu sistem olarak gözükebilir. Genç yaşta keşfedilen yeteneklerin, pişirilmesi ve sonrasında da satılmasıyla elde edilen gelir, kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik dar boğaza çözüm üretebilecek bir örnek olarak duruyor.

AYNI ZAMANDA TEKNİK DİREKTÖR FABRİKASI

Sadece 15 yıldır futbolun içinde olan ve yaptığı yatırımlarla ve uyguladığı al, yetiştir ve sat modeliyle ilgi odağı haline gelen Red Bull enerjik, genç ve potansiyeli oyuncu bulup yetiştirmede değil, teknik adam yetiştirme konusunda da başarılı. Futbol dünyasında heyecan veren genç teknik adamlar yetiştiren Red Bull akademisinin şu an Bundesliga'da mevcut 6 takımda yetiştirdiği teknik direktörü var.

JULIAN NEGELSMANN

Sadece 32 yaşında olan ve futbol dünyasının en heyecan verici teknik adamı olan Julian Negelsmann, Hoffenheim'ı Şampiyonlar Ligi'ne mücadele etmesini sağlamasının ardından bu sezon geldiği RB Leipzg'de Bundesliga Şampiyonu olma hedefi ile geldi. Ligin ilk yarısını lider bitirmeyi sağlayan RB Leipzig sezon sonu Julian Negelsmann şampiyon olma hedefinde.

NIKO KOVAC

Almanya Bundesliga tarihinin en başarılı takımı olan Bayern Münih"in başında şampiyonluk mücadelesi veren Niko Kovac'ta bir Red Bull akademisi mezunu. Futbolu bıraktıktan sonra 2009 yılında Red Bull Salzburg altyapı akademisinde antrenörlüğe başlayan Hırvat isim 2 yıl sonrada as takımda asistan teknik direktörlük yaptı.

MARCO ROSE

Red Bull Salzburg'da iki başarılı sezonun ardından Bundesliga ekiplerinden Borussia Monchengladbach'ın başına geçen Alman teknik adam burada da başarılı şekilde yoluna devam ediyor.

OLIVER GLASNER

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'u çalıştıran Oliver Glasner'de yolu Red Bull Salzburg'dan geçenlerden. Kariyerine 2011 yılında Red Bull Salzburg'da Spor Departmanında başlayan Avusturyalı isim 2012 yılında ise as takım asistan teknik direktörlüğü yaptı.

ADI HUTTER

Kariyerine Red Bull Salzburg'da başlayıp yolu Bunsdesligaya uzanan bir diğer teknik adam ise Adi Hütter. 2007 yılında Red Bull Salzburg'da altyapıda antrenörlük ile başlayan kariyerine as takımda 2015 yılında şampiyonluk sığdıran başarılı teknik adam şu an E.Frankfurt takımını çalıştırıyor.

ACHIM BEIERLORZER

Sezona Bundesliga ekiplerinden Köln'de başlayan ancak şu an Mainz'i çalıştıran Achim Beierlorzer'de yolu RB Leipzig'den geçenlerden. 2014 yılında RB Leipzig akademisin de antrenörlükle başlayan Beierlorzer alt yapıda her yaşta teknik adamlık yaptıktan sonra as takımda yardımcı antrenörlükte yaptı.