Futbolda Red Bull devrimi - Son Dakika

Sporun farklı dallarına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Red Bull, futboldaki başarısıyla da dikkat çekiyor.

Akıllı yatırım, farklı pazarlama yöntemi, altyapı ve gençliğe verdiği önemle futbolda adeta devrim yapan Red Bull; al, yetiştir ve sat ile yeni rol modeli oldu. Avrupa'da Salzburg ve Leipzig takımlarının sahibi olan şirket Amerika'da New York Red Bulls, Brezilya da ise Red Bull Brasil'in sahibi.

1987 yılında Avusturya'da kurulan Red Bull özellikle ekstrem sporlara yaptığı yatırımlarla dikkat çekerken, 2005 yılında satın aldıkları Avusturya Salzburg ile futbolda da yatırım yapmaya başladı. Satın alınan Avusturya Salzburg Kulübü'nün adı FC Red Bull Salzburg olarak değişirken, takımın renkleri de tüm şirket kulüplerinin kullandığı kırmızı-beyaz oldu. İlk Avusturya Bundesliga şampiyonluğunu 2006-2007 sezonunda yaşayan Red Bull Salzburg, son 6 sezondur ligde şampiyonluğa adeta ambargo koydu. Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları başarılı skorlarla da Avrupa'da adını duyuran kulüp, izlediği transfer politikası ile de dikkat çekiyor. Fransa'nın mütevazi ekiplerinden Metz'de forma giyen Sadio Mane'yi 2012 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeline alan Red Bull Salzburg sadece 2 sezon sonra oyuncuyu 23 milyon Euro gibi rekor bonservis bedeline Premier Lig ekiplerinden Southampton'a satma başarısı gösterdi. Başarılı scout ağı ile Fransa 2. Lig takımlarından olan Istres'te forma giyen Naby Keita'yı keşfeden Red Bull Salzburg sadece 1.5 milyon Euro'ya aldığı oyuncuyu 2 yıl sonra RB Leipzig'e 11 milyon Euro'ya sattı. Red Bull Salzburg son olarak da Norveçli wonderkid Erling Haaland'ı 20 milyon Euro'ya Dortmund'a ve Japon yıldız Takumi Minamino'yu da 10 milyon Euro'ya Liverpool'a sattı.

RB LEİPZİG'DEN BÜYÜK SIÇRAMA

Almanya Bundesliga'da oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından en çok söz edilen kulüp haline gelen RB Leipzig, kuruluş hikayesiyle de dikkat çekiyor. Red Bull tarafından 2009 yılında 5'inci ligdeki SSV Markranstadt Kulübü'nün lisansının alınması ile kurulan RB Leipzig, 7 yıl gibi kısa bir sürede başarılı planlama ile Almanya Bundesliga'ya yükseldi. Takımın yükselişi tribünlere de yansıdı. Kurulduğu ilk yıllarda 2 bin kişiye oynayan RB Leipzig, şimdilerde ise maçlarını 41.454 kapasiteli Red Bull Arena'da oynuyor. Bundesliga'da henüz ilk sezonunda enerjik ve hızlı futboluyla dikkat çeken RB Leipzig ligi 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı göstermişti. Bundesliga'ya yükseldiğinden beri ligin en genç takımı olan RB Leipzig'i bu sezon ligin en genç teknik adamı Julian Negalsmann yönetiyor. Kadrosunda Almanya Milli Takımı forveti Timo Werner, henüz 19 yaşındayken sadece 1.5 milyon Euro'ya alınan Danimarkalı yıldız Yussuf Poulsen ve sadece 2 sezon önce Fransız ekibi Sochaux'tan bonservissiz alınan ve şu an piyasa değeri 40 milyon Euro olan Ibrahima Konate gibi yıldızların olduğu RB Leipzig Bundesliga'da ilk yarıyı lider bitirdi.

FUTBOLDA YENİ MODEL "AL, YETİŞTİR VE SAT"

Futbolda diğer şirket takımlarının aksine farklı bir transfer politikası olan Red Bull takımlarının al, yetiştir ve sat modeli ülkemiz futbolu için de en iyi örneklerden biri. Kurdukları geniş scout ağı sayesinde dünyanın dört bir yanında oyuncu izleyen ve buldukları potansiyel oyuncuları uygun fiyata transfer eden Red Bull takımlarında bu iş adeta bir gelenek halini aldı. Buna en güzel örnek olan takım ise Red Bull Salzburg. Avusturya ekibi özellikle gençlere verdiği önem ile bilinirken pilot takımı olan FC Liefering sayesinde gençleri profesyonel maçlara çıkartarak geleceğe hazırlıyor. Avusturya 1. Ligi'nde mücadele eden Red Bull Salzburg'un pilot takımı FC Liefering'in kadrosunda yer alan futbolcuların tamamı 21 yaş altında.

Red Bull Salzburg altyapı akademisinin en önemli başarısı ise 2017 yılında yaşandı. Manchester City, PSG, Barcelona, Benfica gibi altyapılarıyla ünlü kulüplerin yer aldığı UEFA Gençlik Ligi'nde 2017 yılında finalde Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1 yenerek şampiyon olan Red Bull Salzburg, gençlere yaptığı yatırımın karşılığını almıştı.

Red Bull Salzburg son 3 sezonda 10 milyon Euro ve üstü 16 futbolcu satarak da büyük bir başarıya imza attı. Avusturya ekibi sadece bu satışlardan yaklaşık 220 milyon Euro kasasına koydu. Bu isimler arasında dünyaca tanınan Naby Keita, Erling Haaland, Takumi Minamino, Munas Dabbur ve Amadou Haidara gibi isimler var.

RB Leipzig ise Red Bull Salzburg kadar sattığı oyuncularla dikkat çeken bir takım olmasa da geniş scout ekibi ile takıma ve dünya futboluna kazandırdığı isimlerle dikkat çekiyor. Uygun bonservis bedeline aldığı genç isimleri parlatan RB Leipzig için buna en iyi örneklerden biri de 2 sezon önce bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 20 yaşındaki Ibrahima Konate. Bir diğer örnek ise Danimarka'nın sıradan takımlarından olan Lyngby'den henüz 19 yaşında keşfedilen Yussuf Poulsen.

AYNI ZAMANDA TEKNİK DİREKTÖR FABRİKASI

Sadece 15 yıldır futbolun içinde olan ve yaptığı yatırımlarla ve uyguladığı al, yetiştir ve sat modeliyle ilgi odağı haline gelen Red Bull enerjik, genç ve potansiyeli oyuncu bulup yetiştirmede değil, teknik adam yetiştirme konusunda da başarılı. Futbol dünyasında heyecan veren genç teknik adamlar yetiştiren Red Bull akademisinin şu an Bundesliga'da mevcut 6 takımda teknik direktörü var. Bundesliga'da görev yapan ve Red Bull akademisinden yetişen teknik direktörler şöyle:

"Julian Negelsmann (RB Leipzig), Niko Kovac (Bayern Münih), Marco Rose (Borussia Monchengladbach), Oliver Glasner (Wolfsburg), Adi Hütter (E.Frankfurt), Achim Beierlorzer (Mainz)."

(İHA)