Futbolda şampiyonun adı değişmedi - Son Dakika
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Futbolda şampiyonun adı değişmedi

6 saat önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları 8 Eylül Futbol Sahası'nda yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları 8 Eylül Futbol Sahası'nda yapılan final müsabakaları ile sona erdi. Geçtiğimiz yıl da şampiyon olan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu üst üste ikinci kez şampiyon olmayı başararak Manisa'yı grup müsabakalarında temsil etme hakkını kazandı.


Manisa'da 63 okuldan bin 120 sporcunun katıldığı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sonucunda şampiyonluğa Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ulaşırken, Turgutlu 7 Eylül Ortaokulu ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü ve Alaşehir Ortaokulu ise dördüncü oldu.


Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Spor Şube Müdürü Mustafa Buldu ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi.


Müsabakalarda il birincisi olan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Manisa'yı Grup Müsabakaları'nda temsil etme hakkını elde etti. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu geçen yılda şampiyon olmuştu. - MANİSA

Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
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