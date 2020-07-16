"Futbolda şike" davası - Son Dakika

"Futbolda şike" davası

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu "Futbolda şike" davası, yeniden...

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu "Futbolda şike" davası, yeniden görülmeye başlandı.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ümit Karan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay ve İskender Alın'ın da arasında bulunduğu 19 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada ayrıca Trabzonspor Kulubü'nün avukatı da yer aldı.

Sanık yoklamalarının yapılmasıyla başlayan duruşma, Yargıtay'ın bozma ilamını okumasıyla devam ediyor. Bozma ilamının okunmasının ardından sanıklara ve avukatlara söz verilecek.

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da duruşmayı izleyici olarak takip ediyor.

Davanın geçmişi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış çok sayıda kişinin adının karıştığı, 3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmıştı.

Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişi 3 Temmuz 2011'de başlatılan "Futbolda şike" soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı.

Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkumiyet almıştı.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onarken diğer sanıklarla ilgili de onama, bozma ve düşme kararları almıştı.

Aziz Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" operasyon, soruşturma ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik Paralel Devlet Yapılanması iddiaları nedeniyle yeni soruşturmalar açılması gerekçeleriyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesine, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesi talebiyle başvurmuştu.

Yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın "Futbolda şike" davasında beraatine karar vermişti.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi 2 Ocak 2020 tarihinde, "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usul eksikliği nedeniyle bozmuştu.

- Kumpas kuranlar yargılanıyor

Beraat eden Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle FETÖ adına hareket ettikleri ve yargılanan kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin sorumluları hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Yeni atamalarla kadrosu değişen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "Şikede kumpas" soruşturması kapsamında, 23 Nisan 2016'da 12 kişi tutuklandı, aralarında eski Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da olduğu bazı kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Futbolda şike' davası - Son Dakika
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