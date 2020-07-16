"Futbolda şike" davası - Son Dakika

"Futbolda şike" davası

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, sarı-lacivertlilerin aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacağını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, sarı-lacivertlilerin aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacağını söyledi.

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Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu "Futbolda şike" davası, Çağlayan Adliyesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fethi Pekin, "Buraya başkanımız Ali Koç, ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan ile geldik ve davarı beraber takip ettik.

Mahkemenin usulu bozma kararına uyduğunu ve bazı usulsüzlüklerin giderilmesi gerekeceğini vurgulayan Pekin, "23. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın getirilmesine karar verildi. Bir de bazı sanıkların Aziz beyde (Yıldırım) dahil olmak üzere tefrik taleplerini kabul etti. Bu, olumlu bir gelişme, davanın hızının yürümesi için." ifadelerini kullandı.

Davanın 6 kasım tarihine ertelendiğini hatırlatan Pekin, şunları kaydetti:

"Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreç çok uzun sürdü. İçerisinde çok gariplikler, tuhaf tuhaf şeyler var. Tamamen Fenerbahçe'ye karşı yapılmış bir tuzak, bir kumpas, bir darbe girişimidir. Bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Beraat kararları da kesinleşecektir. Fenerbahçe aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacaktır."

Fenerbahçe, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:15 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Futbolda şike' davası - Son Dakika Spor
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