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"Futbolda şike" davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

"Futbolda şike" davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis Kayseri'de yakalandı

30.12.2021 21:16
"Futbolda şike" davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis Kayseri'de yakalandı

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılandığı davada çeşitli suçlardan 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Kayseri'de yakalandı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılandığı davada çeşitli suçlardan 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Kayseri'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen eski polis Lokman Yanık'ın Kayseri'de olduğu bilgisini aldı. Yanık, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Lokman Yanık'ın, 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti. Yanık, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın, 4 Haziran'daki karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıl, 91 kez "iftira" suçundan 1 yıl 8'er ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 161 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmış, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Polis Memuru, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Futbolda şike' davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Futbolda şike" davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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