Futbolda şike davasında beraat kararları kesinleşti - Son Dakika
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Futbolda şike davasında beraat kararları kesinleşti

6 saat önce

Yargıtay'ın bozma ilamından sonra yeniden görülecek olan 'Futbolda şike' davasında mahkeme, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın örgüt suçundan beraatini kesinleştirdi.

Futbolda şike davasında beraat kararları kesinleşti, System.String[]

Yargıtay'ın bozma ilamından sonra yeniden görülecek olan 'Futbolda şike' davasında mahkeme, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın örgüt suçundan beraatini kesinleştirdi.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Futbolda şike' davasında yeniden yapılan yargılama sonucu 9 Ekim 2015'te aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'şike' suçlarından beraatine hükmetmişti. Mahkemece verilen karar, geçtiğimiz günlerde Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi tarafından usul eksiliği nedeniyle bozulmuştu.


'Futbolda şike' davasında İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama, 9 Ekim 2015'te karara bağlanmış, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi mahkeme kararını usul eksikliği nedeniyle geçtiğimiz günlerde bozmuştu. Temyiz yoluna giden Trabzonspor ve iştiraklerinin davaya müdahil olmasının söz konusu olmayacağı nedeniyle bozma kararı veren Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin kararına uyan mahkeme, 'örgüt üyeliği' suçundan verilen beraat kararını kesinleştirdi.


Yeniden görülecek olan 'Futbolda şike' davası 'şike' üzerinden görülecek.


Olayın geçmişi


FETÖ firarisi eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla 3 Temmuz 2011'de başlatılan 'Futbolda şike' soruşturması kapsamında Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonunda oynana birçok maçta şike gerçekleştirildiği ve organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.


Aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ında bulunduğu çok sayıda kişi soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış, Yıldırım 2 Temmuz 2012'de mahkemece, 'örgüt kurmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti.


İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, sanıklardan Aziz Yıldım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onamış, diğer sanıklar için ise düşme, bozma ve onama kararı vermişti.


Özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılmasının ardından Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğu iddiasıyla 21 Nisan 2014'te İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanma ve itirazın ertelenmesi talebiyle başvurmuştu. Yeniden görülen davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın davada beraatine hükmetmişti. - İSTANBUL

Aziz Yıldırım, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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