'Futbolda şike' davasının firari şüphelisi tutuklandı (2) - Son Dakika

'AMİRLERİM NE EMİR VERDİYSE UYGULADIM'

FETÖ/PDY'nin 'futbolda şike' sürecini başlattığı iddiasıyla yargılandığı davada, çeşitli suçlardan hakkında 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası istenen ve Kayseri'de yakalanan eski polis memuru Lokman Yanık, sevk edildiği adliyede, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS ile İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. Mahkemede ifade veren Yanık, "Ben spor şubede çalışıyordum. Bana amirlerim ne emir verdiyse ben onu uyguladım. Ne sanıkları ne de müştekileri tanımıyorum. Olayla benim hiçbir alakam yok" dedi.