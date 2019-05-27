"Futbolda şike kumpası" davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan Ramazan Haktan Helvacı'nın savunması alındı.

Sanık Helvacı, savunmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü avukatlarının, şike dava dosyasında olmayan şeyleri varmış gibi gösterip, duruşmalarda da bu hususları yalanladıklarını iddia etti.

Sanık Helvacı, müşteki vekillerin beyanlarında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin şike ana davası yargılaması sonucu 'şike yoktur' kararı verdiğini söylediklerini ancak mahkemenin kararında böyle bir ibarenin bulunmadığını savunarak, "Türkiye Cumhuriyeti egemenliğindeki hiçbir mahkeme bu dosyada 'şike yoktur' diye karar vermemiştir. Mahkeme delil yetersizliğinden beraat vermiştir. UEFA, CAS, şike vardı diyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanından Yıldırım'a uyarı

Müşteki Aziz Yıldırım, sanığın savunmasında kendisinin polise ifade verme işlemlerinden bahsetmesi üzerine, "Ben poliste ifade vermedim, yalan söylüyor." diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, "Aziz bey, müdahale edersiniz, salondan çıkartırım, sakin olun." diyerek uyardı.

Müşteki Aziz Yıldırım'ın "Sakinim de yalan söylüyor." ifadelerini kullanması üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, "Biz de yargılamayı bunun için yapıyoruz. Kim yalan söylüyor, ortaya çıkarmak için. Kozunu paylaşmak isteyen varsa dışarıda paylaşsın. Burada önemli olan sağlıklı bir yargılama yapmak." dedi.

Daha sonra savunmasına devam eden sanık Helvacı, "Fenerbahçe kulübü çok özel bir camiadır. Fenerbahçe bir zarar gördüyse bunu bu tarlaları sürenlerden görmüştür. Bırakın FETÖ'yü, tarlaların hesabını verin. FETÖ mü sürdü tarlalarınızı, Fenerbahçe avukatları da çıkıyor, 'biz zarar gördük' diyor. Bu zararı biz vermedik. Fenerbahçe'ye verilen zararı, tarlaları sürenlerden sorsunlar. Bizden değil, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından hesap sorsunlar." şeklinde konuştu.

Sanığın, eski Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya'ya yönelik "zeka şart" ifadesini kullanmasına Aziz Yıldırım tepki göstererek, "Hakaret ediyor" dedi. Sanığın, "Çetinkaya'nın avukatı mısınız?" diye sorması üzerine Yıldırım, "Ben olayım olmayayım kimseye hakaret edemez." karşılığını verdi.

Duruşmaya öğle arası verilmesi üzerine Aziz Yıldırım ve beraberindeki bazı müştekiler duruşma salonundan ayrıldı. Duruşma, aranın ardından sanık Helvacı' nın savunmasıyla devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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