Son Dakika Haberleri: "Futbolda şike kumpası" davası
Son Dakika Güncel Haber

"Futbolda şike kumpası" davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 11'i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 11'i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, ?4 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tarafların talepleri alındı.

Söz alan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama bulunan 14 sanığın infazının ve cevabı gelmeyen müzekkerelerin beklenmesine, incelemesi tamamlanmayan dijital materyallerin incelenmesinin tamamlanmasına, aralarında Sadri Şener, Serdar Adalı, Ömer Durak ve gizli tanık "Güneş"in de bulunduğu 11 kişinin bir sonraki celse tanık olarak dinlenilmesine veya ikametlerine en yakın adliyede talimatla ifadelerinin alınmasına karar verdi.

Savunması alınmayan 3 sanığın savunmaları alınması için haklarında yakalama kararı çıkartılmasına hükmeden mahkeme, mağdur ve müştekilerin dosya kapsamında ifadeleri bulunduğundan haklarında zorla getirilme kararı istenilmesi talebinin reddine karar verdi.

Ergenekon davasının gerekçeli kararının istenmesine karar veren mahkeme, bir kısım sanıkların kullandığı tespit edilen İspanya kayıtlı numaranın araştırılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, yakalamalı sanık İbrahim Koca hakkında kırmızı bülten çıkartılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar İbrahim Gündüz, Necmettin Karapınar, Ahmet Seçgin ve Talip Yıldırım'ın haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vererek tahliyelerini kararlaştırdı. Mahkeme, tutuklu 7 sanığın ise bu hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 6 Ocak 2020'de Silivri'de yapılmak üzere ertelendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez.
Yunanistan'da 3,7 şiddetinde deprem oldu Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 22:19:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Futbolda şike kumpası" davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]