Futbolda şike kumpası davası ertelendi - Son Dakika

Futbolda şike kumpası davası ertelendi

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı duruşma, sanık avukatının gelmemesi sebebiyle ertelendi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı duruşma, sanık avukatının gelmemesi sebebiyle ertelendi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, İdris Çağatay Yıldırım ve Mesut Aydın, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

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FENERBAHÇE GENEL SEKRETERİ DURUŞMA SALONUNDA

Duruşmaya Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatları katıldı. Duruşma, dosyaya gelen dilekçelerin okunmasıyla başladı. Tutuklu sanık Mesut Aydın'ın avukatı ve 'Güneş' kod adlı gizli tanık duruşmaya gelemediği için duruşma yarın görülmek üzere ertelendi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz Cuma günü Silivri'ye gelerek şikayetçi sıfatıyla duruşmaya katılacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Cemalettin Mutlu, avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor.


- İstanbul
İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Futbolda şike kumpası davası ertelendi - Son Dakika Spor
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