'Futbolda Şike Kumpası' davası ertelendi - Son Dakika

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün, 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 15'inci celsesi 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Silivri Cezaevi 'nin karşısında görüldü. Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davaya

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu