'Futbolda şike kumpası' davası görülmeye devam edecek - Son Dakika

'Futbolda şike kumpası' davası görülmeye devam edecek

'Futbolda şike kumpası' davası görülmeye devam edecek FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın duruşması bugün görülmeye devam edecek.

'Futbolda şike kumpası' davası görülmeye devam edecek

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İSTANBUL - FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın duruşması bugün görülmeye devam edecek.

'Futbolda şike' soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonunda görülecek duruşma 3 Temmuz'a kadar sürecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Futbolda şike kumpası' davası görülmeye devam edecek - Son Dakika
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Son Dakika

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