"Futbolda şike kumpası" davasında 3 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 7'si tutuklu 10 sanık katıldı.

Duruşmada, mağdur ve müşteki vekilleri ile sanıkların talepleri alındı.



Firari sanık İhsan Kalkavan'ın avukatı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dünkü duruşma arasında basın açıklaması yaptığını, bu açıklamanın mahkemeyi baskı altına almaya çalışmak olduğunu öne sürerek, davayla ilgili yayın yasağı getirilmesini istedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün avukatı ise Fenerbahçe'nin bu dosyada mağdur olarak yer aldığını, yapılan basın açıklamasında usulsüz hiçbir şey olmadığını, Koç'un kişisel görüşlerini açıkladığını ve yargılamayı etkileyecek bir cümle kurmadığını söyledi.

Avukatların taleplerinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmada daha sonra sanıkların talepleri alındı.



Tutuklu sanık Hidayet Karaca, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve Aldırmaz'ın yeğeni Cengiz Dinçer'in duruşmada tanık olarak dinlenilmesini ve tahliyesini istedi.



Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini isterken, tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin ve duruşmaya katılma zorunluluklarının kaldırılmasını talep etti.



Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Celal Yasin Özdemir, Hakan Şahin ve Nazif Aktaş'ın, tutuklu bulundukları süre, savunmalarının alınmış olması ve yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulayan heyet, sanıklar Özdemir ve Şahin'in tahliye gerekçelerinde, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davası kararının kesinleşmiş olmamasına değindi.

Heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verirken, bir kısım sanıkların duruşmalardan vareste tutulma talebini, bir kısım müştekilerin ise davaya "katılan" sıfatıyla katılma taleplerini kabul etti.

Tutuklu sanıklar Nazmi Ardıç, İbrahim Emre, Muhammet Kaya ve Ahmet Kalender'in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 13 Nisan 2020'ye erteledi.