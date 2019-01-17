Son Dakika Haberleri: Futbolda Şike Kumpası" Davasında 5 Tahliye

Futbolda Şike Kumpası" Davasında 5 Tahliye

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

Futbolda Şike Kumpası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, Mehmet Baransu ve Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 15 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, müşteki avukatları da tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmış olması, mevcut delil durumu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasının Yargıtay'dan dönmemiş olması gerekçelerini dikkate alarak, tutuklu sanıklar Abdullah Çelik, Ahmet Karakaya, Halil Ardıç, İsmail Özcan ve Musa Siyahkoç'un tahliyesine karar verdi.

Tutuklu 20 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 14 firari sanık hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sonraki duruşmaların 1 Nisan ile 12 Nisan arasında kesintisiz olarak Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ya Borcunu Ver Ya Karını" Diyen Amcasını Öldürüp Üzerine Kamyonla Toprak Döktürdü Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Moldova'ya Vizesiz Seyahat Edebileceğiz

21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç.' Davasını Kaybetti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 22:56:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolda Şike Kumpası" Davasında 5 Tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]