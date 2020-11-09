"Futbolda şike kumpası" davasının 16'ncı celsesi başladı - Son Dakika

"Futbolda şike kumpası" davasının 16'ncı celsesi başladı

09.11.2020 10:46

Fethi Pekin: Savcının mütalaası ders niteliğindedir"Bu davanın da hızlanmasına sağlayacaktır" Naim Karakaya: Faillerin cezalandırılmasına dair olan inancımız tamdırMustafa AKIN / İstanbul, - İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün, 'Futbolda sözde...

Fethi Pekin: Savcının mütalaası ders niteliğindedir

"Bu davanın da hızlanmasına sağlayacaktır"

Naim Karakaya: Faillerin cezalandırılmasına dair olan inancımız tamdır

Mustafa AKIN/ İstanbul, -

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün, 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 16'ncı celsesi 9-20 Kasım tarihlerinde Silivri Cezaevi'nin karşısında görülmeye başlandı. Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davaya, Fenerbahçe yönetimi kalabalık bir ekiple katıldı.Davaya; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş, Ömer Okan, Simla Türket Bayazıt ve avukat Naim Karakaya hazır bulundular. FETHİ PEKİN: SAVCININ MÜTALAASI DERS NİTELİĞİNDEDİRSilivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan salonda yapılacak duruşma öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Bildiğiniz gibi cuma günü iki dosyanın duruşması da yapıldı ve beraat kararları çıktı. Hem başkanımız Sayın Aziz Yıldırım hem de ilgili yöneticilerimiz, hem de Fenerbahçe ile ilgili olanlara beraat kararları çıktı. Savcılığın mütalaası burada çok çok önemli, üstüne basarak değinmek istiyoruz. Bir ders niteliğinde. Savcı mütalaasında, bu soruşturmanın baştan sona bir kumpas olduğunu ifade etmiştir, çok güçlü bir mütalaadır. Dolayısıyla bu mütalaa ve oradan çıkacak gerekçeli kararda bunların ifade edileceğine inanıyorum. Dolayısıyla kumpas davamızda da güçlü tespitler olacaktır. Bu da davanın hızlanmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kumpas davası 2 hafta sürecek. Bugün başlıyor ve 20 Kasım'a kadar devam edecek. Biz de yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de sayın değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yine buradayız" dedi.NAİM KARAKAYA: FAİLLERİN CEZALANDIRILMASINA DAİR OLAN İNANCIMIZ TAMDIR

Fenerbahçe Kulübü'nün avukatlarından Naim Karakaya da, DHA'ya yaptığı açıklamada, kumpas davasının 16'ncı celsesinde sanıklara ek savunma hakları verileceğini ve dinlenmeyen tanıklara söz hakkı tanınacağını belirterek, "2 hafta boyunca burada yargılanma, Silivri Kampüsü'ne yakın olan kısımdan devam edecek. Cuma günü sonuçlanan bir dava var. O da 3 Temmuz davası, sonuçlandı. Bu 3 Temmuz sürecinin sonuçlanması oldukça önemlidir. Sonuçlanırken savcılık makamının davanın esasına ilişkin mütalaasında bu soruşturmanın illegal bir örgüt tarafından planlandığı vurgulandı ve gerek polis, gerek savcı, gerek hakim, gerek mahkeme tarafından elbirliğiyle hukuksuz bir süreç yaratıldığı, üretildiği noktasında bir mütalaa verdi. ve mahkeme de aynı gerekçelerle güçlü bir beraat kararı verdi. Fenerbahçe'nin o günkü başkanı, yöneticileri, ilgili olan herkes aklandı ve bunun detaylarını elbette gerekçeli kararda göreceğiz. Ancak bu sürecin kumpas şekilde yürütüldüğünün ikinci kez tescili açısından önemli bir karardı. Bir önceki kararın aynısı verilmiştir, usulde eksiklikler giderilmiştir sadece. Burası açısından da önemli bir karardır. Bu kumpas olgusu 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kesinleşmiştir. Burada da bu yargı sürecinin kısa bir süre içerisinde netleşmesini ve kumpas olgusunun eylemi yapan faillerin cezalandırılmasına dair olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Futbolda şike kumpası davasının 16'ncı celsesi başladı
Futbolda şike kumpası davasının 16'ncı celsesi başladı
Futbolda şike kumpası davasının 16'ncı celsesi başladı

Naim Karakaya, Pekin, Şike, Ceza, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'Futbolda şike kumpası' davasının 16'ncı celsesi başladı - Son Dakika Spor


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