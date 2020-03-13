Futbolda Spor Toto Gelişim Ligleri, kadın ligleri ve antrenör kursları ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolda Spor Toto Gelişim Ligleri, kadın ligleri ve antrenör kursları ertelendi - Son Dakika Spor

Futbolda Spor Toto Gelişim Ligleri, kadın ligleri ve antrenör kursları ertelendi

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Spor Toto Gelişim Ligleri, kadın ligleri, yıldız kızlar müsabakaları ve antrenör lisans kurslarını erteledi.

Futbolda Spor Toto Gelişim Ligleri, kadın ligleri ve antrenör kursları ertelendi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Spor Toto Gelişim Ligleri, kadın ligleri, yıldız kızlar müsabakaları ve antrenör lisans kurslarını erteledi.

TFF'den yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve liselerle ilgili alınan tatil kararı hatırlatılarak, "Tatil kararı doğrultusunda Spor Toto Gelişim Ligleri ertelendi. Ayrıca kadın ligleri, yıldız kızlar müsabakaları ve antrenör lisans kursları da ileri bir tarihe bırakıldı. Spor Toto Gelişim Ligleri (Elit ve Bölgesel) ile kadın ligleri müsabakalarının oynanacağı tarihler ile antrenör lisans kurslarının yeniden başlayacağı tarihler gelişmeler çerçevesinde kamuoyuna duyurulacak." denildi.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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