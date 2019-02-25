Son Dakika Haberleri: Futbolda Süper Lig Hakem Semineri Başladı

Futbolda Süper Lig Hakem Semineri Başladı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri, İstanbul'da başladı.

Futbolda Süper Lig Hakem Semineri Başladı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri, İstanbul'da başladı.

TFF'de yapılan açıklamaya göre, Limak Eurasia Luxury Hotel'de gerçekleştirilen seminere Süper Lig hakemleri katılıyor.

Seminerin açılış konuşmasını yapan MHK Başkanı Sabri Çelik, hakemlere başarı diledi. Daha sonra MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve MHK Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek, MHK Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ile hazırladıkları yeni eğitim programını tanıttı ve bu programla ilgili hakemlere bir video test uyguladı.

Seminerin öğleden sonraki bölümünde Jaap Uilenberg, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek, hakemlerle teknik çalışma gerçekleştirecek. Süper Lig Hakem Semineri'nde ilk gün, Sabri Çelik'in sunumuyla sona erecek.

MHK Başkanı ve üyeleri, eğitim danışmanları Jaap Uilenberg ile Oğuz Sarvan ve Süper Lig hakemleri, bu akşam oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini birlikte izleyecek.

Seminer, yarınki eğitimlerle tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Spor
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