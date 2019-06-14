Son Dakika Haberleri: Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak
Son Dakika Spor Haber

Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak

27 dakika önce

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak, System.String[]
Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 futbol sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.
Buna göre 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp, 2 Eylül'de bitecek.
2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:40 Kaynak: AA
Türkiye, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uluslararası şirketlerden gıdada çifte standart! İngiltere'de süt oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 1 Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı 4 milyonu aştı Binali Yıldırım'dan "spor kıyafet" sorusuna yanıt: Üşendim Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:07:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]