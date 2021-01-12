Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere'nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi? - Son Dakika
BBC

Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere'nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi?

12.01.2021 07:07
Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere'nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi?, System.String[]

Bu hafta sonu İngiltere'de FA Cup'ta oynanan mücadelelerle birlikte taraftarların ve futbolcuların koronavirüs kurallarını ihlal ederken verdikleri görüntüler sporun gündemindeki yerini aldı.

Bu hafta sonu İngiltere'de FA Cup'ta oynanan mücadelelerle birlikte taraftarların ve futbolcuların koronavirüs kurallarını ihlal ederken verdikleri görüntüler sporun gündemindeki yerini aldı.

Futbolcuların pek çoğu yaptıkları kural ihlalleri sebebiyle özür diledi. Ancak ülkenin tamamı sıkı salgın kuralları altında yaşarken, futbolun olağanca hızıyla devam etmesi de sıkça tartışıldı.

BBC spor editörü Dan Roan, futbolun henüz tüm kredisini tüketmediğini ancak ona duyulan sabrın zayıflamaması için de hiçbir garantinin olmadığını söyledi.

Tartışmanın arka planında ne var?

Hükümetin yayımladığı son verilere göre hafta sonu İngiltere'de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 bini geçti.

Futbol müsabakaları ise yaz aylarında hayata geçirilen yeni kurallar ışığında oynanmaya devam ediyor.

Bu hafta sonu FA Cup'ta oynanan bazı maçlardan sürpriz skorlar çıktı. Galibiyet kutlamalarının yapıldığı küçük, dar ve havasız soyunma odalarında sosyal mesafenin hiçe sayılması ise sosyal medyanın gündemini oluşturdu.

Sekizinci lig ekiplerinden Marine'in Premier Lig takımı Tottenham Hotspur ile oynadıkları içsaha maçı öncesinde taraftarların coşkulu halleri de gündemin bir diğer maddesiydi.

Merseyside polisi, taraftarların pek çok zaman sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere'de 60'tan fazla futbol maçı bu sezon ertelendi.

Tottenham, Fulham, Crystal Palace, West Ham United ve Manchester City'den bazı oyuncular, yılbaşı kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuşlardı.

Kadınlar Süper Ligi'nde de Arsenal- Aston Villa ve Manchester City - West Ham maçları, 5 oyuncunun Noel'de yaptıkları Dubai ziyaretlerinden koronavirüs kaparak dönmeleri sebebiyle ertelendi.

Manchester United'ın teknik direktörü Casey Stoney de, bazı oyuncularına Arsenal ve Manchester City'den arkadaşlarıyla Dubai'ye gitmelerine izin verdiği için kamuoyundan özür diledi.

Tepkiler nasıldı?

Herkese sorumluluklarını hatırlatacak Futbol Federasyonu'nun ligleri durdurma gibi bir planı olmadığı biliniyor.

Ancak hükümet bakanları soyunma odalarından gelen görüntülerin sporun devamını savunmayı zorlaştırabileceğinden endişe duyuyor.

BBC'ye konuşan bir hükümet kaynağı, hükümet yetkililerinin Chorley ve Crawley'de yaşanan kutlamaların ardından federasyon yetkililerini uyardığını doğruladı.





İngiltere'nin baş tıp görevlisi Profesör Chris Whitty, BBC Breakfast'ta yaptığı değerlendirmede, takım sporlarının devam etmesine izin vermenin "dengeleyici bir hareket" olduğunu söyledi.

Whitty, "Dengeleme eylemi" için, "toplumda temas miktarını en aza indirmeye çalışırken, yaşamın bir kısmını korumaya çalışmak" yorumunda bulundu.

Herkesin, salgının sağlık çalışanları ve virüse karşı savunmasız kişiler üzerinde etkiyi en aza indirmek için çaba göstermesi gerektiğini söyleyen Whitty, önlemlerin önemini vurguladı.





Kurallar ne diyor?

Kurallar, en özet haliyle futbolculara duyarlı olun ve teması en aza indirin diyor.

Ocak ayının ilk haftasında 40 oyuncu ve kulüp personelinin testleri pozitif çıkınca Premier Lig ise daha güçlü protokoller getirdi:

Premier Lig'te oyuncular daha önce haftada bir kez teste tabi tutulurken, geçen haftadan itibaren bu sayı haftada ikiye çıkarıldı.

EFL ekiplerine de (Championship, League 1 ve Lig 2) haftada iki kez koronavirüs testi uygulanıyor.

En son testlerde 66 EFL kulübünde 112 pozitif vaka vardı.





Teknik direktörler ne diyor?

Arsenal'in menajeri Mikel Arteta, kutlamalarla ilgili kuralların "anlaşılmasının zor" olabileceğini söyledi.

Arteta, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Saatte 300 km hızla oynarken duyguları kontrol etmek çok zor" dedi.

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola da benzer endişeleri dile getirerek şöyle dedi: "Bir oyuncunun bir gol attığı zamanda kendine hakim olup golünü kutlayamayacak olmasından emin değilim."

Wolverhampton Wanderers'ın çalıştırıcısı Nuno Espirito Santo ise vakaların artmasını "korkutucu" olarak nitelendirdi ve "Korktuğum şey ligleri durdurma kararı. Çünkü maç programı allak bullak olacak. Bildiğimiz gibi futbol eskisi gibi olmayacak" dedi.

Seyircisiz oynanan müsabakalara rağmen futbolun hala bir kaçış duygusuna izin verdiğini söyleyen Arteta, "Bunu güvenli bir şekilde yapabilirsek topluma ne getirebileceğimizi biliyoruz" dedi.

'Futbolun son şansı değil' - Analiz

Dan Roan, BBC spor editörü

Futbolun elbette bu son şansı değil ama durma noktasına gelen futbola karşı verilen tavizler de hafife alınmamalı.

Ligleri askıya alma meselesi yakın değil ama salgın bu hızla giderse böyle bir garanti de yok. Kalabalık soyunma odası kutlamaları, sosyal mesafe ihlallerinin görülmesi, hükümetin de sabrını tüketecektir.

Anladığım kadarıyla bakanlar ve tıp uzmanlarının endişeleri son bir uyarı anlamına gelmiyor. Gelgelelim bu uyaların ardından hükümet, futbol otoritelerinin çabalarını iki katına çıkarmasını bekleyecek.

Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere'nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi?
Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere'nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi?
Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere'nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi?
Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere'nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi?

Premier Lig, İngiltere, Hükümet, Futbol, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Futbolda yapılan koronavirüs ihlalleri İngiltere'nin gündeminde: Futbol askıya alınabilir mi? - Son Dakika Dünya

BBC

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